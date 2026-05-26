폴라리스AI, 온디바이스 AI 플랫폼 국가과제 선정

5년간 중소기업용 표준화 개발환경 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스AI가 산업통상자원부 국가 연구개발(R&D) 과제에 참여하며 온디바이스 AI 기반 원천 기술 확보에 나선다. 회사는 이번 과제를 계기로 향후 로봇과 방산 등 피지컬 AI 시장 진출을 위한 기술 경쟁력 강화에 속도를 낸다는 계획이다.

폴라리스AI는 산업통상자원부가 추진하고 한국전자기술연구원(KETI)이 총괄하는 '온디바이스 AI 기반 통합환경 개발' 국가 과제에 최종 선정돼 연구를 본격화했다고 26일 밝혔다.

이번 프로젝트는 중견·중소기업이 별도의 대규모 인프라 구축 없이 자사 제품에 AI 기능을 적용할 수 있도록 표준화된 온디바이스 AI 개발 플랫폼을 구축하는 것이 핵심이다. 폴라리스AI는 세부 주관기관인 구미전자정보기술원(GERI)과 함께 AI 플랫폼 설계와 통합 소프트웨어 개발을 맡는다.

폴라리스 AI 로고. [사진=폴라리스 AI]

회사는 이를 통해 가전 제조사를 비롯한 다양한 산업군 기업들이 복잡한 서버 환경 없이도 AI 기능을 기기에 적용할 수 있는 범용 플랫폼을 제공한다는 계획이다.

폴라리스AI는 앞서 세종대학교와 산학협력을 통해 AI 모델 경량화 기술을 확보했으며, 노타AI와 딥엑스 등 국내 AI 반도체(NPU) 기업들과 협력을 이어오고 있다.

회사는 이번 과제를 통해 확보한 온디바이스 AI 및 엣지 컴퓨팅 기술을 향후 로봇과 방산 솔루션 등 피지컬 AI 분야로 확대 적용한다는 방침이다. 엣지 컴퓨팅은 외부 인터넷 연결 없이 기기 자체에서 실시간 데이터 처리를 수행하는 기술로, 통신 지연을 줄이고 현장 대응성을 높일 수 있는 것이 특징이다.

특히 지능형 로봇과 국방 장비 등에서는 실시간 판단과 제어 기능 중요성이 커지고 있어 관련 기술 수요도 확대되는 추세다. 시장에서는 온디바이스 AI와 엣지 컴퓨팅 기술이 향후 피지컬 AI 시장의 핵심 기반 기술로 자리잡을 가능성이 있다고 보고 있다.

폴라리스AI 관계자는 "이번 국가 과제 선정은 기기 자체에서 구동되는 온디바이스 AI 분야에서 당사의 기술 설계 역량을 객관적으로 입증받은 것"이라며 "여기서 검증된 기술력을 바탕으로, 향후 글로벌 로봇 전문 기업 등 하드웨어 강자들과의 파트너십을 구체화하며 피지컬 AI 시장의 핵심 솔루션 공급자로 나설 것"이라고 말했다.

한편 폴라리스AI는 최근 '액손(Axon)' 안티드론 솔루션 판권 확보를 비롯해 국방·공공·기업간거래(B2B) 분야 중심으로 AI 사업 영역을 확대하고 있다. 회사는 고부가가치 산업군 중심의 AI 사업 확대를 통해 신규 사업 모델과 수익 기반 확보에 나선다는 계획이다.

nylee54@newspim.com