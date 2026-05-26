모트렉스,가우디오랩과 AI 사운드 솔루션 개발 업무 협약

가우디오랩과 협력…공간음향·음량제어 기술 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 전장 전문기업 모트렉스가 AI 오디오 전문기업 가우디오랩과 차량용 IVI(In-Vehicle Infotainment) 사운드 솔루션 고도화를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

모트렉스는 가우디오랩의 AI 오디오 원천기술을 차량용 IVI 양산 제품에 적용하기 위한 기술 협력을 추진한다. 이를 통해 완성차 고객사의 차세대 SDV(Software Defined Vehicle) 요구에 대응하고 AI 기반 사운드 UX(User Experience) 경쟁력을 강화할 계획이다.

회사에 따르면 가우디오랩은 AI 기반 음원 분리, 공간 음향, 음량 제어 기술을 보유한 기업이다. CES 혁신상을 4년 연속 수상했으며 ISO/IEC MPEG-H 3D Audio 국제표준을 채택했다. 네이버, SBS, 현대모비스, 멜론 등 주요 기업과 플랫폼을 통해 기술을 적용한 경험을 갖고 있다.

모트렉스 윤승준 COO(왼쪽)과 가우디오랩 오현오 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=모트렉스]

양사가 검토 중인 주요 기술은 AI 기반의 고품질 공간음향, 국제표준 채택된 음량 평준화 기술인 LM1(Loudness Management 1), AI 기반의 음량 편의 기능인 Smart Fade 등이다. 고품질 공간음향은 AI로 분리된 음원을 차량 내부 공간 특성에 맞게 재배치해 몰입형 사운드를 구현하는 기술이며, LM1은 라디오·USB·블루투스 등 음원 변경 시 발생하는 음량 편차를 자동 제어하는 국제 표준 기술이다.

Smart Fade는 가우디오랩의 독자 AI 알고리즘 기반으로 차량 내 탑승자의 음성을 감지해 콘텐츠 재생 중 대화가 시작되면 오디오 볼륨을 자동으로 낮추고, 대화 종료 시 자연스럽게 원래 음량으로 복구하는 기술이다. 별도의 조작 없이도 콘텐츠 청취와 차량 내 커뮤니케이션을 동시에 지원할 수 있다.

모트렉스는 이번 협력을 통해 차량용 IVI를 단순 콘텐츠 재생 장치를 넘어 AI 기반 디지털 캐빈 플랫폼으로 고도화해 나갈 방침이다. 모트렉스 관계자는 "이번 협력은 실제 양산형 차량용 IVI에 적용 가능한 AI 오디오 기술 경쟁력을 확보하는 과정"이라며 "차체 AI 반도체(NPU) 기반 지능형 오디오 기술과 미래형 차량 인포테인먼트 환경을 끊임없이 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com