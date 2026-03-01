'한강 뷰 맛집' 광진교 8번가, 3일 개장…7일 기념 음악공연

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 광진교 아래 여덟 번째 교각 하부에 있는 한강의 전망 명소 광진교 8번가가 오는 3일 개장한다고 1일 밝혔다.

광진교 8번가는 3월~11월에는 12시~18시, 4월~10월에는 12시~20시까지 운영된다. 지하철 5호선 광나루역(2번 출구)이나 천호역(2번 출구)에서 도보로 약 15분 걸으면 찾아올 수 있다.

[사진=서울시]

이곳은 사방이 통유리창으로 조성된 광진교 8번가에서 360도 파노라마 한강 전망을 한눈에 즐길 수 있다.

서울시는 방문객이 증가하고 있는 점을 고려해 전반적인 시설 개선을 완료했다. 한시적으로 개방했던 공연장을 라운지로 상시 이용할 수 있도록 개선하고, 단열과 방음 기능이 부족해 시민 불편을 초래했던 천공형 천장을 교체하는 등 노후화된 시설을 보수해 시민들이 더욱 편안하게 즐길 수 있는 공간으로 조성했다.

앞으로 이곳에서 요가 원데이 클래스, 음악공연 '선셋 스테이지 in 광진교 8번가' 등이 펼쳐질 예정이다.

서울시는 광진교 8번가 개장을 기념해 오는 7일 음악공연 '선셋 스테이지 in 광진교 8번가'를 개최한다. 16시부터 17시 30분까지 진행되는 이번 공연은 피아니스트 김태은과 재즈밴드 튠어라운드가 무대에 올라 클래식, 팝재즈 등 다양한 감성 연주를 통해 색다른 음악적 경험을 제공한다.

사전 참석 예약은 없으며, 해당 기간에 광진교 8번가를 방문하는 시민 누구나 자유롭게 청취할 수 있다.

박진영 미래한강본부장은 "광진교 8번가는 한강의 탁 트인 전경과 문화가 어우러지는 특별한 공간"이라며 "광진교 8번가를 찾는 모든 분이 올해도 도심 속 작은 힐링 공간에서 지친 하루를 잊지 못할 낭만적인 하루로 바꾸는 행복한 경험을 하시길 바란다"고 말했다.

