BTS 컴백 공연에 26만명 몰린다…서울시, 안전 대책 강화

순차적 진출입·실시간 밀집도 관리

방문객 편의와 가격질서 철저 준비

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 3월 21일 광화문광장에서 열리는 '방탄소년단 컴백 공연'에 최대 26만 명 이상의 방문객이 몰릴 것으로 예상되는 가운데, 시민과 관람객 안전을 위한 종합대책을 가동한다고 27일 밝혔다.

서울시는 이날 오후 행사 관련 부시장단 점검회의(3차)를 열어 교통·안전관리, 방문객 편의, 가격질서 관리·환대 프로그램 등 시 차원의 준비상황 전반과 종합 대응계획을 점검했다.

시는 관계기관과 협의를 지속하는 한편, 3월 3일 예정된 '행사 안전관리계획 심의'를 통해 공연 운영에 대한 최종 안전대책을 마련할 계획이다.

방탄소년단의 소속사 하이브 사옥 앞에서 해외에서 온 아미(ARMY·BTS의 팬덤)들이 멤버들의 전역을 축하하고 있다. [뉴스핌DB]

먼저 인파 집중에 대한 철저한 대책을 수립한다. 시에 따르면 공연 당일 참여 인파가 집중될 가능성이 있으므로, 주요 병목 구간을 중심으로 순차적 진출입과 통제를 실시할 방침이다. 이를 위해 현장 통제 인력을 배치하고 긴급 상황에 대비해 소방·응급 인력과 차량도 준비한다.

또 인파 동향 모니터링을 강화해 실시간 도시데이터와 CCTV를 활용, 밀집도를 관리하고 관계기관과의 협력을 통해 위기 대응을 신속하게 진행할 예정이다. 주최 측은 인파 규모에 맞는 충분한 안전지원 인력을 확보해 공연장·밀집구역에 배치한다.

행사장 안전 확보를 위한 사전 정비도 이어나간다. 광화문광장과 세종대로 일대 보행로, 도로시설물, 맨홀, 공사장 주변 등 인파 밀집이 예상되는 구간에 대한 사전 안전 점검을 실시하고 위험 요소는 사전에 정비한다.

아울러 방문객의 편의성을 높이기 위해 공연장 주변에 개방화장실 894기를 확보하고, 여성 비율을 고려해 여성전용화장실도 추가 설치할 예정이다. 이외에도 안전 전문가 사전 자문을 통해 취약 관리지역이 발생하지 않도록 메인 행사장 구역을 세분화한다.

무엇보다 공연 당일 이동통신 사용량 증가로 불편이 예상됨에 따라 정보 확인을 위한 종합안내누리집이 구축된다. 이 사이트는 교통 통제 구간과 화장실, 진료소 위치 등을 제공한다. 시는 외국인 관람객을 위한 종합 안내지도를 다국어로 제공하며, QR코드 활용으로 쉽게 정보를 확인할 수 있도록 한다고 덧붙였다.

이와 함께 숙박요금 급등 방지를 위해 광화문 지역 숙박업소와 관광 상권의 가격질서 관리에도 나선다. 관광업계와 간담회를 통해 가격 안정화 체계를 구축하고 있다. 음식점과 판매점의 가격표시제 준수를 위해 점검·계도를 실시하며, 부당요금 신고를 위한 QR코드를 운영할 예정이다.

시는 행사 전후 안전 상황을 통합 관리하기 위해 시민안전대책본부를 구성하고, 외국인 지원을 위한 다국어 안내·대응에 주력한다.

정상훈 행정1부시장은 "이번 방탄소년단 컴백 공연은 전 세계 팬들이 서울을 찾는 대규모 도심 행사인 만큼 시민 안전을 최우선으로 두고 면밀히 준비해 왔다"며 "사전 정보 제공붵 가격질서 관리, 현장 대응과 방문객 프로그램까지 빈틈없이 운영해 안전하고 품격 있는 서울의 모습을 보여 드리겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com