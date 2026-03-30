서울시 "성폭력 혐의 성동문화원장 재임명은 성동구 책임…깊은 유감"

정원오 "문화원 관리감독 권한은 서울시" 주장

서울시 "문화원장 임명은 자치구 재량·책임"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 지난해 성폭력 혐의자를 성동구청 출연기관장(성동문화원장)에 재임용했다는 논란에 대해 서울시가 입장문을 내고 '성동구의 책임'이라고 밝혔다.

이민경 서울시 대변인은 30일 입장문을 내고 "성동구청장 3선을 역임한 정원오 예비후보가 이번 사안을 두고 서울시에 전적으로 책임을 돌리는 것은 제도적 구조와 실제 운영 현실을 외면한 주장"이라며 "이에 대해 서울시는 깊은 유감을 표한다"고 했다.

서울시청 전경.

앞서 윤희숙 국민의힘 서울시장 예비후보는 '정 후보가 성동구청장 재임 시절 성폭력 혐의자를 성동문화원장에 재임용했다'는 취지로 비판했다. 이에 정 후보는 "문화원에 대한 관리·감독 권한은 서울시에 있다"고 반박했다.

이 대변인은 "'문화원 운영 및 원장 선임은 지방문화원진흥법'에 따라 각 문화원의 이사회가 독립적으로 결정하는 사안이며 서울시와 해당 자치구가 동시에 관리·감독 및 행정적 지원을 담당하는 구조"라고 했다.

또 "서울시 내 25개 자치구 문화원 역시 이러한 원칙에 따라 운영되고 있으며 그동안 문화원장 임명 절차는 지역의 특성과 자율성을 고려하여 통상적으로 자치구의 재량과 책임하에 이루어지고 있는 것이 일반적인 관행"이라고 했다.

그러면서 "이번 논란의 대상이 된 성동문화원장의 경우 오랜 기간 동일 인물이 재임명된 사례로 그 과정 전반에 대해서는 해당 자치구가 충분한 관리·감독 권한과 책임을 행사해 왔다고 보는 것이 타당하다"고 했다.

문화원은 비록 법적으로 독립성을 갖는 법인이지만 자치구 보조금이 상당 부분을 차지하고 있고 자치구가 감사 및 행정 지원 권한을 보유해 간부 공무원이 이사회에 참여하는 구조인 만큼 자치구 차원의 관리·감독 책임이 많은 비중을 차지하고 있다는 설명이다.

이 대변인은 "성동구청장 3선을 역임한 정원오 예비후보가 이번 사안을 두고 서울시에 전적으로 책임을 돌리는 것은 제도적 구조와 실제 운영 현실을 외면한 주장"이라며 "이에 대해 서울시는 깊은 유감을 표한다"고 했다.

이어 "이번 사안과 관련하여 각 자치구에서도 스스로의 권한과 책임을 명확히 인식하고, 시민 신뢰를 저해하는 일이 재발하지 않도록 보다 엄정한 관리·감독 체계를 운영해 줄 것을 당부한다"고 말했다.

100wins@newspim.com