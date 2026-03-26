서울 지하철, '무선통신' 단계적 도입..."혼잡도 평균 20% 감축 목표"

기존 '궤도훼로'에서 무선통신 전환

"과도 투자 비용 없이 혼잡도 개선"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 지하철 혼잡도를 줄이기 위한 시스템을 도입한다.

서울시는 '도시철도 혼잡개선 혁신방안'을 발표하고 무선통신기반 열차제어시스템(CBTC)을 단계적으로 도입해 혼잡도를 평균 20% 이상 줄이겠다고 26일 밝혔다.

[자료=서울시]

이번 혁신 방안은 과도한 투자 비용, 시설 개선 어려움 없이 혼잡도를 개선하는 게 핵심이다.

서울 지하철은 노선별 일일 통행량이 2021년 386만5000명에서 지난해 492만5000명으로 증가했다. 이에 따라 혼잡도도 극심해지고 있다. 9호선의 아침 시간대 혼잡도는 노량진역 기준 182.5%며, 2호선 사당역 150.4%, 우이신설선 정릉역 163.2% 등 매우 높다.

앞으로 서울시는 지하철 신호시스템을 기존 궤도회로 방식에서 무선통신 방식으로 전환한다.

궤도회로 방식은 선로에 전기 신호를 흘려 열차 위치를 구간 단위로 파악하는 시스템이다. 현재 국내 대다수 철도 노선에 사용된다. 구간 단위로 파악된 위치는 열차의 안정성을 확보하며 배차간격을 줄이는 데는 한계가 있다.

무선통신 방식은 열차와 관제실 간 무선통신을 통해 실시간으로 열차 위치를 파악해 열차의 움직임에 따라 안전거리를 제어한다. 이에 따라 열차 간의 운행간격을 획기적으로 줄일 수 있어 약 20% 수송력 향상과 혼잡 완화를 기대할 수 있다. 또한, 신호장애가 많이 발생하는 궤도회로를 사용하지 않아 고장을 줄이고 안정성도 높일 수 있다.

무선통신 방식 신호체계는 혼잡도가 160%가 넘는 우이신설선에 우선 적용하고 9호선과 2호선을 대상으로 단계적으로 전환한다.

우이신설선은 2034년도에 신호시스템 대체투자가 예정되어 있어 우이신설 연장선 개통 예정인 2032년을 계기로 무선통신 방식으로 전환을 추진한다. 이를 통해 투입비용을 최소화한다는 계획이다. 올 상반기, 검토용역 결과를 반영해 실시설계를 착수하고, 지상·차상장치를 설치한 후 2032년 연장선과 개통과 함께 마칠 방침이다.

여장권 교통실장은 "지하철 혼잡은 시민의 삶과 직결된 문제로, 시설 확장에만 의존하기보다 무선통신 방식 등 혁신 기술을 적극적으로 도입해 개선해야 한다"며 "앞으로도 서울시는 시민의 평온한 출퇴근 시간을 위해 교통 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 최근 서울시는 중동 전쟁에서 비롯된 고유가 상황에 대비하기 위해 출퇴근 시간 지하철·버스 집중배차 시간을 각각 1시간 연장하는 등 대중교통 이용을 확대한다.

출근 시간은 기존 07~09시에서 07~10시로, 퇴근 시간은 18~20시에서 18~21시로 확대 운영한다. 혼잡 역사에는 안전 인력을 추가 배치하고, 도시철도 에너지 절감 운영(조명 최소화, 설비 효율화 등)을 통해 에너지 절약도 병행한다.

100wins@newspim.com