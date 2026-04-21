오세훈 "DDP 부수겠다는 철학으로 K-엔터 키울 수 없어"

도봉구 창동 일대 'K-엔터타운, 창동' 프로젝트 발표

"문화 키우는 건 경제 살리기…시장 초임부터 추진"

"민주당의 본질은 도시 미래 읽지 못한 낡은 인식"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 "문화를 키우자는 말은 경제를 살리자는 말과 같다"며 "DDP(동대문디자인플라자)를 부수겠다는 철학으로는 결코 K-엔터를 키울 수 없다"고 밝혔다.

오 시장은 21일 서울 아레나가 들어설 도봉구 창동 일대에서 'K-엔터타운, 창동'을 발표한 후 페이스북을 통해 이같이 말했다.

오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB]

오 시장은 뮤지컬의 성지인 런던 웨스트엔드, 뉴욕과 바르셀로나의 문화력을 언급하며 도시 문화의 중요성을 피력했다.

오 시장은 "저는 첫 시장 임기 때부터 문화와 디자인을 도시 경제의 중심에 세웠다. 그때도 민주당은 이를 한가한 이야기로 치부했다"며 "DDP 철거를 외치는 국회의원이 상임선대위원장으로, 같은 주장을 펴던 교수가 서울비전위원회 위원장으로 서울 선거 전면에 섰다. 노골적인 퇴행 선언"이라고 비판했다.

이어 "문화의 가치를 보지 못한 근시안, 도시의 미래를 읽지 못한 낡은 인식이야말로 숨기려야 숨길 수 없는 민주당의 본질"이라며 "이제 와서 제아무리 아시아 문화 수도니 문화산업 클러스터니 외쳐봐야, 철학도 실행력도 없는 구호는 공허한 수사에 불과하다"고 지적했다.

오 시장은 지난 2009년부터 창동에 다목적공연장 건립 계획을 준비한 결과, 이날 K-엔터타운, 창동 계획을 발표할 수 있게 됐다고 밝혔다. 서울 도봉구 창동 일대에 세워진 K-팝 전용 공연장인 서울아레나는 내년 5월 첫 공연을 앞뒀다.

오 시장은 "서울시는 이곳을 기폭제 삼아 창동 일대를 K-엔터 산업·문화 권역으로 육성하고자 한다"며 "365일 공연과 축제가 끊이지 않고 기업과 일자리가 모이는 동북권 경제중심지, 관광객이 체류하고 상권을 살리는 경제활력 부스터가 창동의 청사진"이라고 강조했다.

K-엔터타운 프로젝트에 총 2조7000억원의 예산이 투입된다. 작년에는 2조원, 올해는 7000억원이 쓰일 예정이다. 오 시장은 ▲365일 공연이 열리는 도시 ▲공연이 산업과 일자리를 이끄는 도시 ▲공연이 관광과 소비로 이어지는 도시를 만들겠다고 설명했다.

오 시장은 핵심 정책 중 하나인 '강북 발전'도 강조했다. 그는 "강북의 잠재력이 경쟁력이 될 때까지, 시민 한 분 한 분이 '내 삶이 달라졌다'고 체감할 때까지 속도를 늦추지 않겠다"라며 "강남‧북이 함께 성장하고 도약하는 균형의 도시, 창동에서부터 시작하겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com