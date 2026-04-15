전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

'다시, 강북전성시대' 사업장 찾은 오세훈 서울시장 "사업 끝까지 챙길 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 오세훈 서울시장이 15일 서울아레나 현장을 점검했다.
  • 창동 복합환승센터와 씨드큐브 등 강북 거점사업을 둘러봤다.
  • 내년 개관 서울아레나로 강북전성시대를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오세훈 시장, 도봉구 창동 서울아레나 및 주변 사업장 현장 점검
직·주·락 어우러진 글로벌 도시 발돋움, 시민 체감 변화 만들것

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오세훈 서울시장이 서울아레나 현장을 비롯한 '다시, 강북전성시대' 거점사업을 점검하고 사업 추진에 차질이 없도록 끝까지 챙길 것을 강조했다. 

15일 서울시에 따르면 오세훈 서울시장은 이날 오후 내년 상반기 준공을 앞두고 있는 도봉구 창동 '서울아레나'를 비롯해 창동 복합환승센터, 씨드큐브 창동 등 '다시, 강북전성시대' 거점사업 현장을 찾아 추진 현황을 집중 점검했다.

오 시장은 동북권 핵심 문화 거점이자 K-팝 성지로 발돋움할 서울아레나 현장에서 공사 진행 상황과 운영전략을 청취하고 중랑천 연결 교량 및 수변공간을 찾아 시민과 관광객을 위한 휴식·여가 공간 확충방안에 대해 논의했다. 또 K-푸드 특화 마켓과 문화·숙박 기능이 결합된 복합유통센터가 들어설 농협 하나로마트 개발 부지를 둘러봤다.

오세훈 서울시장이 15일 도봉구 중랑천 연결교량에서 서울아레나를 비롯한 수변공간 조성계획을 점검하고 있다. [사진=서울시]

서울아레나는 2만8천 명 규모 대형 공연장을 갖춘 국내 최대 전문 공연장 겸 복합문화시설로 개관 시 연간 270만명이 방문할 전망이다. K-팝 산업 발전을 견인하고 서울 관광 3000만 시대를 열어주는 거점이 될 것으로 기대된다.

이어 오 시장은 서울시립사진미술관과 로봇과학관, 창동역 고가하부 문화예술특화공간 부지를 차례로 방문해 전시·체험 콘텐츠와 공연문화 연계 방안을 모색하고 오는 2031년 개통 예정인 창동 복합환승센터 개발 현황도 점검했다. 대중교통 환승 기능뿐만 아니라 상업·업무·숙박 등이 결합된 '복합환승센터' 전면에는 'K-POP 스퀘어'가 조성된다. 서울아레나 공연을 실시간 관람할 수 있는 커넥티드 라이브, 버스킹 등 다양한 즐길거리가 제공될 예정이다.

이어 문화 및 콘텐츠 산업단지 '씨드큐브 창동'에서 오 시장은 K-컬처·콘텐츠 관련 기업 유치 및 향후 서울아레나 연계 방안 등을 논의하며 공연과 관광 수요를 흡수하는 문화·관광 및 경제 거점으로서 동북권 발전 가능성을 살폈다.

오 시장은 "내년 '서울아레나'가 개관하면 서울 동북권은 K-콘텐츠 확산의 발신지이자 세계적인 문화·예술의 중심지로 도약할 것"이라며 "동북권, 나아가 서울 전반의 도시 경쟁력과 잠재력을 이끌 서울아레나 조성에 차질이 없도록 끝까지 챙겨나가겠다"라고 말했다.

이어 그는 "연간 200만 넘는 방문객이 찾아와 즐기고 머물며 쏟아내는 에너지가 골목상권 구석구석 활력을 불어넣는 풍경이 바로 '다시, 강북전성시대'의 진짜 모습일 것"이라며 "강북이 직·주·락(職·住·樂)이 어우러진 글로벌 도시로 발돋움할 수 있도록 시민이 체감하는 확실한 변화를 책임지고 만들어 가겠다"고 힘줘 말했다.

서울시는 강북 변화의 핵심 역할을 할 '교통'과 주민 삶의 질을 책임질 '주거', 강북을 새로운 경제핵심거점으로 발전시키기 위한 '산업유치' 등 강북의 잠재력을 깨워 일자리를 만들고 서울의 새로운 경제 엔진에 불을 붙여줄 '다시, 강북전성시대' 프로젝트를 추진 중이다. '다시, 강북전성시대'의 주요 사업으로는 ▲우이신설 연장선, 강북횡단선 재추진, 강북횡단 지하도시고속도로 ▲2031년 강북지역 주택 총 12만가구 착공 및 규제 완화 ▲서울아레나, 서울디지털바이오시티(S-DBC), 광운대 역세권 개발 등이 있다. 

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동