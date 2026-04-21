'창동 K-엔터타운' 문화·관광개발진흥지구 지정…최대 용적률 1300% 개발

서울시, 서울아레나 중심 'K-엔터타운, 창동' 계획 발표

호텔 700실 확충, K-엔터 인프라 구축 및 상업시설 개발

내년 창동 문화·관광 특정개발진흥지구 지정… 용적률 완화·민간투자 활성화

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = '서울 아레나'가 들어설 도봉구 창동 일대에 총 사업비 2조7000억원이 투입된 '365일 K-POP이 흐르는 문화·엔터테인먼트 산업집적지'가 조성된다.

이를 위해 창동 일대는 내년 문화·관광 특정개발진흥지구로 지정돼 용적률 최대 1300%의 고밀 개발이 이뤄질 예정이다. 서울시 재정과 민간 자본을 합쳐 총 2조7000억원의 사업비가 투입된다.

21일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 'K-엔터타운, 창동' 조성계획이 발표됐다. 국내외 방문객들의 발길을 이끌어 지역 경제를 살리고 엔터산업 육성을 통한 일자리 창출로 창동을 동북권 경제활력 거점으로 자리매김하는 것이 이번 대책의 핵심이다.

'K-엔터타운, 창동' 계획은 ▲365일 공연이 펼쳐지는 도시 ▲공연이 산업과 일자리로 확장되는 도시 ▲공연이 관광과 소비로 이어지는 도시 조성 세가지 목표를 중심으로 추진된다.

창동 K-엔터타운 조감도 [자료=서울시]

◆ 창동 K-엔터타운, 특화 상업시설 확대로 문화·엔터 산업 육성

창동은 서울아레나를 중심으로 연중 글로벌 공연 열기와 전시 등 문화행사가 끊이지 않는 '라이브 스테이지(Live Stage)' 도시로 거듭난다.

먼저 약 3일 간격으로 3만명 규모의 공연을 서울아레나에서 개최해 도시 전반에 활력을 불어넣고 창동역 광장과 고가 하부 등 곳곳에서는 거리공연과 버스킹이 상시 이어진다. 특히 서울아레나에서 펼쳐지는 공연을 외부에서도 실시간 공유하고 함께 즐길 수 있는 생중계 시스템 '커넥티브 라이브'를 도입해 창동 전역을 하나의 공연장으로 만들 계획이다. 커넥티브 라이브는 서울아레나의 실시간 공연을 다양한 지역거점으로 송출해 여러 공간에서 동일한 공연을 경험할 수 있도록 하는 서비스다.

또 DDP와 '동대문 K-POP 거리' 등 강북지역 문화명소와 연계한 프로그램과 공연을 개발한다. 서울아레나 개관 시기에 맞춰 서울대표 계절축제 '스프링페스티벌'과 연계한 행사를 개최해 K-POP 성지의 가치를 전세계에 알린다.

인근 서울시립사진미술관과 서울로봇인공지능과학관, 창동역 고가하부 문화예술공간에서도 다양한 전시와 체험프로그램 등을 상시적으로 운영해 서울아레나는 물론 창동 곳곳을 찾는 글로벌 방문객들이 K-컬쳐를 한층 더 폭넓게 즐기도록 할 예정이다. 이밖에 시는 서울아레나 단지 내에 복합문화컨벤션을 건립해 뮤직어워드, 앨범 발표회, 팬미팅 등 공연과 연계한 각종 이벤트도 개최한다.

문화가 산업과 일자리를 이끄는 동시에 지역경제 활력으로 이어지는 '라이브 인더스트리(Live Industry)' 도시를 조성한다. K-엔터타운 내 K-컬쳐 특화 상업시설을 마련해 방문객의 지역 내 소비를 자연스럽게 늘린다. 또 문화·엔터테인먼트 등 관련 산업 육성을 통한 일자리 창출로 강북을 서울의 새로운 성장동력으로 발전시킨다는 계획이다.

창동역 인근 저이용 부지와 노후 기성 상업지 등에는 용적률 최대 1300% 등 과감한 인센티브를 적용해 지역경제를 견인할 상업, 관광숙박, 기업 업무공간을 도입한다. 창동역 복합환승센터에도 문화 관련 핵심기업 유치를 위한 업무시설과 관광숙박시설을 도입을 검토해 문화산업 발전 앵커역할을 수행한다.

서울아레나 내 조성되는 대중음악지원시설은 공공이 직접 운영, 중소기획사 등 성장가능성 높은 기업의 음악콘텐츠 제작과 유통을 지원한다. 창업공간인 '창동 아우르네'와 문화산업단지 '씨드큐브 창동'에도 스타트업 입주공간을 마련하고 성장기반 마련 등 다각도의 지원을 펼친다.

또 서울아레나와 인접한 중랑천 건너 상계 지역에 조성 중인 서울디지털바이오시티(S-DBC)에도 문화산업 기업을 유치한다. 산업단지 개발 시 중랑천 변 복합용지에 바이오산업 외에도 공연·엔터기업 등 도 입주할 수 있도록 해 창동과 상계가 연계한 강북지도 재구성에 힘을 실을 예정이다.

서울아레나 운영사는 창동 일대 거점시설 등과 연계한 인플루언서, 공연관계자, 언론 등 대상 팸투어를 추진하고, 엔터테인먼트 기업, 공연기획사와 협력해 지역특화 문화 · 공연 프로그램을 운영할 예정이다.

◆ 창동 문화·관광 특정개발진흥지구 지정… 용적률 완화, 자금 융자 등 민간 투자 활성화

창동 K-엔터타운 일대를 관광지로 바꿀 개발사업도 적극 지원될 예정이다. 창동역 복합환승센터, NH복합상업시설, 서울디지털바이오시티(S-DBC) 지원시설 용지 개발사업과 함께 숙박시설 700실을 확충한다. 동북권의 부족한 관광인프라 틈새를 메우고 인근 주택을 활용한 도시민박업 활성화로 지역주민 소득 증대에도 도움을 준다. 시는'체류형 관광 기반'을 구축하고 관람객이 머무는 시간을 늘려 지역 내 소비를 유도할 계획이다.

또 이동이 하나의 관광코스가 되도록 창동역~서울아레나~중랑천을 잇는 '문화예술 테마거리'를 비롯한 다양한 투어 루트를 개발하고, 창동역 복합환승센터 전면에는 K-POP 광장을 조성해 도시의 이미지를 높인다. 창동역 남측에 조성된 골목상권은 'K푸드 특화거리'로 변신, 공연·먹거리·휴식이 어우러진 관광코스를 완성한다.

중랑천변 서울디지털바이오시티(S-DBC) 복합용지에는 식음·쇼핑·문화시설 등을 복합한 수변 명소를 조성해 지역주민은 물론 방문객들이 수변 여가문화를 즐길 수 있도록 한다.

서울 동북권의 자랑 중랑천과 도봉산도 관광자원으로 적극 활용한다. 먼저 중랑천 수변공간에 전망데크, 분수, 야외공연장 등을 조성해 다양한 볼거리를 제공한다. 또 도봉산 등산·캠핑 등 다채로운 K-여가를 해외 방문객들도 즐기도록 도봉산 일대에 숙박시설과 캠핑장을 조성, 체류형 관광을 확대한다.

서울 동북권의 자랑 중랑천과 도봉산도 관광자원으로 적극 활용한다. 먼저 중랑천에 서울물빛나루를 조성해 전망데크, 교량분수 등 다양한 볼거리를 제공한다. 또 도봉산 등산·캠핑 등 다채로운 K-여가를 해외 방문객들도 즐기도록 도봉산 일대에 숙박시설과 캠핑장을 조성, 체류형 관광을 확대한다. 아울러 창동역은 '서울아레나역' 또는 'K-엔터타운역'을 병기해 관광객 접근성과 지역브랜드 인지도를 높일 계획이다.

서울시는 'K-엔터타운, 창동'의 위상과 문화산업·지역경제의 변화를 제도적으로 지원하기 위해 창동 일대를 '창동 문화·관광 특정개발진흥지구'로 오는 2027년 지정할 계획이다.

자금융자, 세제지원, 용적률 완화 등 다양한 인센티브를 제공해 민간 투자를 촉진하고 지역특화발전특구로도 지정한다. 이를 토대로 도로 등 공공 공간의 점용과 옥외광고, 간판 규제를 완화해 지역 내 상업 및 소비활동을 늘린다. 공연과 문화행사, 야간관광이 활성화될 수 있도록 제도적으로 지원할 예정이다. 또 서울아레나 개관에 맞춰 중랑천 연결교량 등 지역 내 필수 기반시설을 공급하고 중랑천 수변공간 정비 등 문화·여가시설도 조속히 추진한다.

'K-엔터타운, 창동' 조성에는 총 2조7000억원 규모의 예산이 투입된다. 지난해까지 민간 및 공공자본이 총 2조가 투입됐고 올해부터 총 7000억원의 예산을 신규 투자할 계획이다.

2025년까지 서울아레나, 씨드큐브 창동 등 민간자본 약 1조7000억원과 함께 동부간선도로 지하화 등 공공자본 약 3000억원이 투입됐으며 올해부터는 중랑천 정비 등 공공 2000억원, 복합환승센터 개발 등 민간 5000억원의 예산이 투입될 예정이다.

오세훈 서울시장은 "창동을 비롯한 상계 일대는 더 이상 '외곽'이 아닌 서울 동북권의 문화예술 거점이자, 외국인관광객 3천만명 시대를 여는 핵심지역으로 서울의 미래를 책임질 탄탄한 경제코어가 될 것"이라며 "K-엔터타운, 창동을 비롯한 강북의 성장과 변화는 서울의 도시경쟁력은 물론 강북 주민의 삶의 질을 높이는 것이 본질"이라고 말했다.

이어 그는 "서울시는 강북의 잠재력이 경쟁력이 되고 변화의 가능성이 실질적인 격차 해소로 이어질 때까지 강력한 지원으로 다시, 강북전성시대를 실현하겠다"고 힘줘 말했다.

donglee@newspim.com