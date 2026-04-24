[6·3 지선] 서울시장 D-40…정원오 '우세 유지'냐 오세훈 '역전'이냐

정원오, 당내 경선 후 오세훈에 격차 벌려

'현역 프리미엄' 여전…판세 요동 가능성도

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 6월 3일 지방선거가 40일 앞으로 다가온 가운데 최대 격전지인 서울에 이목이 쏠린다. 각종 여론조사에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 오세훈 서울시장에 앞서고 있지만 대부분 오차범위 내인 점과 오 시장의 현역 프리미엄을 고려했을 때 치열한 접전이 예상된다.

24일 정치계 등에 따르면 여론조사에서 정 후보의 지지율이 오 시장을 앞서는 판세가 지속되고 있다. 최근 여론조사에서도 정 후보는 오 시장을 앞서 나갔다.

오세훈 서울시장(오른쪽)과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 지난달 29~30일 서울 거주 성인 남녀(802명)에게 무선 전화면접(100%) 방식으로 조사한 결과에 따르면 정 후보는 42.6%, 오 시장은 28.0%의 지지율을 기록했다. 이는 14.6%포인트(p) 격차다. (응답률 9.7% 여론조사 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)

또 다른 여론조사에 정 후보는 과반 이상 지지율을 확보하기도 했다. 지난 3월 말경 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 정 후보의 성동구청장 근무 시절 '칸쿤 출장' 논란이 불거진 후에도 정 후보의 지지율에는 큰 변화가 도드라지지 않았다.

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 실시한 광역자치단체장 선거 10곳의 여야 가상대결에 따르면 정 후보와 오 시장이 맞붙을 경우 정 후보는 52%, 오 시장은 37%로 15포인트(p) 벌어졌다. 이는 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐고, 서울은 지난 10일, 11일 서울 거주 만 18세 이상 803명을 대상으로 실시됐다. (응답률 11.9% 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)

정 후보의 서울시장 출마 선언 이전인 지난 2월까지 정 후보의 지지율은 30%대에 머물렀지만 당내 경선 등을 치르며 지지율 1위가 확고해지고 있다.



KBS가 케이스탯리서치에 의뢰해 지난 2월 10일~12일까지 무선전화 면접 방식으로 801명을 상대로 조사한 결과, 당시 정 후보와 오 시장은 각각 34%와 26%의 지지율을 보였다. (응답률 9.5% 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p)

여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

정 후보는 운동권 출신으로, 서울시립대 부총학생회장을 거쳐 임종석 전 의원 보좌관을 지냈다. 이후 제37~39대 서울 성동구청장을 역임했다. 지난해 12월 이재명 대통령이 엑스(X·구 트위터)에 "정원오 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저는 명함도 못 내밀 듯"이라고 언급한 뒤 '명픽' 서울시장 후보로 급부상했다.

오 시장은 제16대 국회의원 선거(강남을)에 당선되며 정치에 입문했다. 이후 40대의 나이에 제33대~34대 서울시장으로 서울시를 이끌었다. 이후 서울시의회와 무상급식을 두고 대립하다가 시장직에서 물러났다. 제20대~21대 총선에서 모두 고배를 마셨지만 2021년 서울시장 4·7 보궐선거에서 당선되며 제38~39대 서울시장 4선을 지냈다.

다만 서울의 지형 자체가 유동적이기 때문에 선거가 지속되는 양상을 좀 더 지켜봐야 한다는 해석이다. 오 시장의 '현역 프리미엄'이 선거 국면에 접어들수록 강력하게 작용할 가능성이 있다. 오 시장 측에서 정 후보를 향한 네거티브 공세 등에 따라 판세가 달라질 공산도 존재한다.

정 후보는 선거대책위원회에 '오세훈 10년 심판본부'를 설치하고 고(故) 박원순 서울시장 비서실장 경력의 재선의 천준호 민주당 의원을 위원장에 앉혔다. 오 시장은 선대위에 '정원오 부정부패 진상조사위원회' 설치를 예고했다. 위원장으로 '정원오 저격수' 김 의원을 내정했다.

한편 현재 오 시장과 정 후보를 비롯해 김정철 개혁신당 후보와 권영국 정의당 후보, 이강산 자유통일당 후보가 선거전에 가세해 5파전 구도다. 범보수 후보 세 명, 범진보 후보 두 명으로 갈라진 구도다.

100wins@newspim.com