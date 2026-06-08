경찰, '투표용지 부족' 본격 수사…고발인·투표 못한 시민 조사

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중앙선관위원장 등 직무유기·직권남용 혐의 피고발

선거 종사자 대화방 확보…선거 동원 공무원 조사

검경 합동수사본부 구성…"합수본 운영 전 기초 수사"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 경찰이 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 노태악 중앙선거관리위원장 등을 고발한 시민단체 관계자를 불러 조사하며 본격적인 수사에 나섰다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 8일 오전 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 관계자를 불러 고발인 조사중이다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련 노태악 중앙선거관리위원장 등을 경찰에 고발한 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장이 고발인 조사에 앞서 취재진의 질문에 대답하고 있다. 2026.06.08 gdy10@newspim.com

김순환 서민위 사무총장은 이날 고발인 조사에 앞서 서울 강동경찰서 앞에서 취재진을 만나 "110%의 (인쇄) 예산을 받고 50%만 인쇄한 이유가 뭔지, 업무상 횡령 부분에 대해 철저하게 조사를 해달라고 집중적으로 말하려 한다"고 말했다.

앞서 서민위는 지난 3일 노태악 중앙선관위원장과 허철훈 중앙선관위 사무총장, 오민석 서울시 선관위원장, 김범진 서울시선관위 사무처장, 민소영 송파구 선관위원장과 조시훈 송파구 선관위 사무국장을 직권남용과 직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 서민위는 지난 4일에는 선관위 관계자 등에 대해 업무상 횡령·배임 혐의를 추가한 고발장을 제출했다.

서민위는 고발장에서 "투표용지 부족으로 인해 유권자가 투표권을 행사할 권리를 박탈당했다"며 "선거관리 책임자로서 관리·감독 의무를 현저히 소홀히 했다"고 주장했다. 이어 "헌법상 보장된 선거권을 침해한 사안"이라며 철저한 수사를 촉구했다.

투표용지 부족 사태와 관련해 경찰에 접수된 고발 사건은 4건이다. 서울청 광역수사대가 이번 고발 사건을 수사한다. 경찰은 이재명 대통령 지시에 따라 곧 검찰과 합동수사본부(합수본)를 꾸리고 이번 사태를 수사한다.

경찰은 합수본이 꾸려지기 전에도 필요한 수사를 이어간다는 계획이다. 경찰은 현재까지 선거 종사자들 대화방을 확보하고 선거 사무에 동원된 공무원을 조사했다. 경찰은 또 투표용지 부족으로 투표를 하지 못한 시민도 조사했다.

박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 기자간담회에서 "신속히 수사해야 할 사항"이라며 "합수본이 설치되면 차질없이 운영되도록 선거관리원 등에 대해서는 기초 수사를 신속하게 진행하도록 하겠다"고 말했다.

gdy10@newspim.com