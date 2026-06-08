일하다 다치거나 병 얻은 공무원 대상 직무 복귀 맞춤 지원

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인사처·공무원연금공단, 맞춤형 직무지도 과정 첫 운영…120명 대상

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공무 수행 중 부상이나 질병을 입은 공무원의 원활한 직무 복귀를 지원하기 위한 맞춤형 직무지도 프로그램이 처음 운영된다.

인사혁신처와 공무원연금공단은 8일 세종에서 공상 공무원을 대상으로 한 '맞춤형 직무지도(코칭) 과정'을 시작했다고 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 과정은 공무상 재해로 치료를 마친 뒤 업무 현장 복귀와 적응에 어려움을 겪는 공무원들에게 실질적인 지원을 제공하기 위해 마련됐다.

교육 대상은 공무상 요양을 마치고 직무 복귀를 앞두거나 복귀한 공무원 120명이다. 전국 권역별로 총 6회에 걸쳐 운영된다.

프로그램은 대면과 비대면 방식을 병행해 진행되며, 복귀 계획 수립과 직무지도, 심리 특강, 건강관리 교육 등으로 구성됐다. 참가자들이 복귀 과정에서 겪을 수 있는 심리적 부담을 줄이고 업무 적응력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

특히 이번 과정은 일회성 교육에 그치지 않고 사후관리 체계를 마련한 점이 특징이다. 참가자별 직무 복귀 상황과 적응도를 지속적으로 점검하고, 업무 수행 과정에서 발생하는 어려움에 대해 맞춤형 상담도 제공한다.

김정연 인사처 재해보상정책관은 "공무상 요양 후, 다시 직무 현장으로 돌아가기 망설이지 않도록 지원 과정을 준비했다"며 "앞으로도 공상 공무원의 복귀와 적응을 도울 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com