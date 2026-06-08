자전거로 에너지 절약…행안부, 사진·영상 공모전 개최

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6월 9일부터 7월 28일까지 접수

우수작은 안전교육·홍보 콘텐츠로 활용

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 자전거 이용 활성화와 안전문화 확산을 위해 사진·영상 공모전을 개최한다.

행정안전부는 '고유가 시대, 자전거로 에너지 절약과 건강을 동시에'를 주제로 제16회 자전거 이용 활성화 사진·영상 공모전을 연다고 8일 밝혔다.

이번 공모전은 친환경 교통수단인 자전거 이용을 장려하고 안전한 자전거 문화를 확산하기 위해 2011년부터 매년 열리고 있다.

[자료=행안부]

공모 접수는 6월 9일부터 7월 28일까지 진행되며, 참가자는 '자전거 행복 나눔 누리집'을 통해 작품을 제출할 수 있다. 공모 분야는 사진과 숏폼 영상 두 부문이다.

공모 주제는 일상 속 자전거 이용 홍보를 비롯해 교차로·도로 안전 운행, 자전거도로 통행 가능 교통수단, 보행자 및 자동차와의 공존 등이다. 일반 국민 누구나 개인 또는 3인 이내 단체로 참여할 수 있다.

제출된 작품은 전문가 심사를 거쳐 주제 적합성, 작품성, 활용 가능성 등을 평가받는다. 이후 '소통24'를 통한 대국민 공개 검증 절차를 거쳐 최종 수상작이 선정된다. 수상자에게는 행정안전부 장관상이 수여된다.

수상작은 '2027 자전거의 날' 행사 홍보물 제작에 활용되며, 국민안전교육플랫폼과 학교안전지원시스템 등에 게시돼 자전거 안전교육 자료와 공공 홍보 콘텐츠로도 사용될 예정이다.

지난해 공모전에서는 헬멧과 보호대를 착용한 어린이가 자전거를 배우는 모습을 담은 '조심 조심!'이 사진 부문 대상을 수상했다.

진명기 행정안전부 자치혁신실장은 "이번 공모전에 접수된 우수한 작품들을 다양하게 활용해 자전거를 통한 지속 가능한 미래를 국민과 함께 만들어갈 수 있도록 노력하겠다"며 "고유가 시대 에너지 절약과 건강을 동시에 지키는 자전거 타기에 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.

abc123@newspim.com