화성시 '2026년 화성시 청년정책 아이디어 공모전' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

일자리, 주거, 교육, 복지·문화, 참여·권리 등 5개 분야...시상 규모 총 410만 원

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 청년 중심의 실현 가능한 정책을 발굴하고 시정에 반영하기 위해 '2026년 화성시 청년정책 아이디어 공모전'을 개최한다고 1일 밝혔다.

공모전 포스터. [사진=화성시]

이번 공모전은 청년이 직접 정책 아이디어를 기획하고 제안하는 방식으로 진행된다. 공모 분야는 청년 삶과 밀접한 ▲일자리▲주거▲교육▲복지·문화▲참여·권리 등 5개 분야다.

개인 또는 팀 단위로 참여할 수 있다. 시상 규모는 총 410만 원이다. 최우수상 1건에는 200만 원, 우수상 1건에는 100만 원, 장려상 2건에는 각 50만 원의 시상금과 상장이 수여된다. 입선 2건에는 각 5만 원의 시상금이 지급된다.

접수 기간은 6월 1일부터 19일까지이며 공모 대상은 만 19세 이상 39세 이하 청년이다.

신청은 경기도일자리재단 통합접수시스템 '잡아바 어플라이'를 통해 온라인으로만 가능하며 참가신청서와 제안서, 개인정보 제공 동의서를 함께 제출해야 한다.

심사는 2단계로 진행된다. 시는 1차 서면 심사를 거쳐 2차 민·관 전문가 심사위원회 발표 심사를 통해 최종 수상자를 선정할 예정이다. 시상식은 오는 9월 개최 예정인 '청년의 날' 기념행사에서 진행될 예정이다.

공모전과 관련한 자세한 사항은 화성시청 홈페이지 '공고·고시' 게시판에 게시된 공고문 또는 '잡아바 어플라이' 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이병희 청년청소년과장은 "이번 공모전은 청년이 직접 지역의 문제를 고민하고 정책 대안을 제안하는 참여의 장이 될 것"이라며 "청년의 목소리가 실제 정책으로 이어질 수 있도록 참신하고 실효성 있는 아이디어를 적극 발굴하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com