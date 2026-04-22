[6·3 지선] '오세훈 10년 심판' vs '정원오 진상조사'…불붙은 오-정 네거티브

정원오, 선대위에 '오세훈 10년 심판본부' 설치

오세훈도 맞대응…위원장에 '저격수' 김재섭

장특공제 폐지·한강버스 등 압박 수위 확대

초록 넥타이 맨 오세훈, 독자 노선 강화하나

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 국민의힘 서울시장 후보로 확정된 오세훈 서울시장과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 각자 선거대책위원회에 네거티브를 목적으로 하는 위원회를 설치하고 수위 높은 공세를 이어갈 방침이다.

오 시장 측은 22일 "다음 주 중반경 국민의힘 서울시장 예비후보 등록을 마치고 선대위 윤곽도 발표할 것"이라고 밝혔다. 오 시장이 예비후보 등록 시 시장직 직무가 자동 정지돼 서울시장은 권한대행 체제로 전환된다.

정원오 민주당 서울시장 후보와 오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB]

오 시장 선대위에는 '정원오 부정부패 진상조사위원회'가 포함됐다. 위원장에는 일명 '정원오 저격수'인 김재섭 국민의힘 의원이 내정됐다. 그간 김 의원은 정 후보의 성동구청장 재직 시절 칸쿤 출장 논란, 도이치모터스-성동구청 정경유착 의혹, 지역 언론사 유착 의혹 등을 제기한 바 있다. 앞으로 해당 위원회에서 관련 의혹에 대한 심층 검증에 나설 것으로 보인다.

이는 정 후보 선대위의 '오세훈 10년 심판본부'에 대응하려는 성격이 강하다. 정 후보 측은 이 본부에 대해 "오세훈 4선 용두사미 시정을 낱낱이 파헤쳐 예산 낭비와 시민들의 불편을 줄일 계획"이라고 언급한 바 있다. 고 박원순 서울시장 비서실장 경력의 재선의 천준호 민주당 의원이 위원장을, 경찰 출신 변호사 이지은 마포구갑 지역위원장이 부위원장을 맡았다.

이날도 오 시장은 이재명 대통령의 언론 검열에 대해, 정 후보는 한강버스를 비판하고 나섰다.

오 시장은 페이스북을 통해 이재명 정부가 경제계와 언론에 압박을 넣고 있다며 "공포 사회의 단면"이라고 날을 세웠다. 반면 정 후보는 이날이 제56주년 지구의 날이라며 "'친환경 대중교통을 내세운 한강버스지만 하이브리드 선박 8대가 연간 배출하는 온실가스는 약 5674톤에 달한다"고 지적했다.

선대위 맞대응 전부터 오 시장은 이 대통령이 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지를 언급한 것에 대해 강하게 비판하며 정 후보에게 "입장을 밝혀라"라고 연달아 압박하기도 했다.

오 시장은 이 대통령의 장특공제 폐지에 대해 "이 제도가 사라지면 서울 시민들은 절반 이상 이사하면 재산이 날아가는 것"이라고 KBS1 라디오 '전격시사'에서 언급했다. 그러면서 "서울시장 후보라면 (장특공제 폐지에 대해) 입장을 내놔야 한다. (정 후보는) 지금 묵묵부답"이라고 말했다.

정 후보는 공식 입장문 대신 전날 경남 김해시 봉하마을에서 고 노무현 전 대통령 묘역 참배 후 기자들과 만나 "투기 목적이 아닌 1가구 1주택자의 정당한 권리는 보호돼야 한다"면서도 "아직 확정되지 않은 세제 항목을 두고 갈등을 부추기는 것은 바람직하지 않다"고 선을 그었다.

오 시장의 선대위 발족 후 이같은 상황은 더욱 격화할 것으로 보인다. 오 시장은 이재명 정부와 정 후보에 대한 평가를, 정 후보는 오 시장의 서울시장 10년 성과에 대한 지적을 이어나갈 방침이다.

한편 오 시장은 장동혁 국민의힘 대표의 방미에 대해 "도움이 안 된다"고 강한 비판 어조로 말하는 등 당 지도부를 향해 '비토' 의사를 여전히 보이고 있다. 지난 19일 오 시장이 후보 확정 직후 가진 기자회견에서도 붉은색이 아닌 초록색 넥타이를 착용한 것도 당 지도부를 향한 메시지라는 분석이다. 이런 상황에서 당과 거리를 둔 '독자 선대위' 기조가 강해질 것이라는 관측도 나온다.

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