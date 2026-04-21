오세훈, 정원오에 "대통령 호위무사? 장특공제 폐지 입장 밝혀라"

오세훈, 李대통령 '장특공제 폐지'에 연이틀 비판

정원오 "확정 안 된 세제 항목으로 갈등 부추기지 마라"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에게 "서울시장이 대통령의 호위무사가 되어서는 안 된다"라며 "부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지에 대한 입장을 밝혀라"라고 21일 재차 밝혔다.

지난 18일 이재명 대통령은 엑스(X, 옛 트위터)에 "장특공제 부활 못 하도록 법으로 명시해 두면 정권 교체되더라도 대통령이 마음대로 못 바꿀 테니 버티는 게 의미가 없어질 것"이라고 언급했다.

오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB}

이에 오 시장은 20일 "장특공제 폐지는 한 마디로 갈취"라고 강하게 비판했다. 그러면서 정 후보를 향해 "서울시장 후보로서 시민의 막대한 피해를 외면하고, 가렴주구 정권에 침묵하실 것이냐. 피하지 마시고 입장을 분명히 밝히시기 바란다"고 했다.

오 시장은 이날 KBS1 라디오 '전격시사'에 출연해 "(정 후보는) 서울시장 후보라면 (장특공제 폐지에 대해서) 입장을 내놔야 한다. 지금 묵묵부답"이라고 다시 한번 입장을 촉구했다.

정 후보는 공식적인 입장문을 내지는 않았지만, 경남 김해시 봉하마을에서 고 노무현 전 대통령 묘역 참배 후 기자들과 만나 "투기 목적이 아닌 1가구 1주택자의 정당한 권리는 보호돼야 한다"라면서도 "아직 확정되지 않은 세제 항목을 두고 갈등을 부추기는 것은 바람직하지 않다"고 선을 그었다.

오 시장은 "논의되지 않았다는 주장도 시민들을 기만하는 거짓말"이라며 "여당인 민주당 의원이 법안을 발의했고 대통령이 SNS에 분명한 입장을 밝혔는데, 논의되지 않았다는 것이 상식적으로 말이 되냐"고 지적했다.

그러면서 "정작 갈등을 부추기고 시민들의 불안을 야기하고 있는 것은 공론화도 없이 SNS에 장특공 폐지 불을 지른 이재명 대통령"이라며 "연일 SNS 정치로 설익은 정책과 규제·세금 폭탄을 예고하는 대통령이야말로 정 후보가 말씀하시는 갈등 유발자"라고 꼬집었다.

오 시장은 "정 후보는 트러블 메이커 대통령 앞에서는 침묵하고, 장특공 폐지를 우려하는 시민들의 목소리에는 사실상 입틀막을 하고 있다"라며 "서울시장이 되려는 사람이 시민의 편에 서서 당당히 할 말을 해야지, 대통령의 호위무사가 되어서는 안 된다"고 했다.

이어 "대통령의 눈치만 살피느라 시민의 입장에서 할 말도 제대로 못 하는 것은 부끄러운 일"이라며 "정원오 후보는 회피하지 말고, 이재명 정부의 부동산 정책에 대한 자신의 입장을 밝혀야 한다"고 강조했다.

100wins@newspim.com