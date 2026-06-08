국립재난안전연구원, 침수상황 체험프로그램 운영...재난대응 역량 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 국립재난안전연구원이 국민들이 침수 상황을 직접 체험하며 재난 대응 역량을 키울 수 있는 체험형 교육 프로그램을 운영한다.

행정안전부는 국립재난안전연구원이 6월부터 10월까지 '침수상황 체험프로그램'을 운영한다고 8일 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 프로그램은 집중호우와 도시침수 등 재난 상황에 대비해 국민들이 실제 상황과 유사한 환경에서 위험 요소를 체험하고 올바른 대처 방법을 익힐 수 있도록 마련됐다.

체험은 실제 침수 환경을 재현한 시설에서 진행된다. 참가자들은 ▲침수공간 탈출 ▲침수계단 탈출 ▲침수차량 탈출 ▲침수공간 보행 ▲강우인지 체험 등 5개 과정에 참여하며 상황별 위험 요소와 행동요령을 몸소 익히게 된다.

프로그램은 국민 누구나 참여할 수 있으며, 국립재난안전연구원 누리집을 통해 신청할 수 있다.

안채명 국립재난안전연구원장 직무대리는 "침수는 짧은 시간 안에 큰 위협으로 다가오는 만큼, 국민께서 실제 침수 상황에 닥쳤을 경우 당황하지 않고 올바르게 대처할 수 있도록 체험형 교육과정을 확대해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com