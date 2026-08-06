밸류업 공시 747곳 돌파…상장사 시총 84.6% 참여

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 6일 밸류업 공시 상장사 747곳으로 확대됐다고 발표했다
- 공시 기업 시가총액이 전체의 84.6%로 밸류업 공시가 시장 전반으로 확산됐다
- 7월엔 자사주 취득·소각과 7조4000억원 현금배당이 이어지고 밸류업 지수·ETF도 큰 폭 상승했다
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금융지주 자사주 취득·소각 활발…90개사 7.4조원 현금배당 결정
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 기업가치 제고(밸류업) 프로그램에 참여한 상장사가 747곳으로 늘었다고 밝혔다. 공시 기업의 시가총액 비중은 전체 시장의 84.6%에 달해 밸류업 공시가 시장 전반으로 확산되고 있다는 평가다.
한국거래소는 6일 '월간 기업가치 제고 현황(2026년 7월)'을 발표했다. 자료에 따르면 지난 7월 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 6곳으로, 누적 공시 기업은 코스피 348개사, 코스닥 399개사 등 총 747개사로 집계됐다.
공시 기업의 시가총액은 약 4945조원으로 전체 시장의 84.6%를 차지했다. 코스피 공시 기업만 놓고 보면 시가총액 비중은 88.4%에 달했다.
7월 신규 공시 기업은 코리아에셋투자증권, 엠디바이스, TS인베스트먼트, 나노씨엠에스, 조일알미늄, 차이커뮤니케이션 등 6곳이다. 같은 기간 주기적 공시는 비츠로셀, 한미반도체, 하나금융지주 등 3개사가 제출했다.
향후 공시 확대 기대감도 커지고 있다. 월별 1~3건 수준에 머물던 예고공시는 7월 7건으로 늘었다. 거래소는 이를 기업가치 제고 계획 공시 확산의 신호로 평가했다.
주주환원도 활발했다. 7월에는 신한지주와 KB금융이 각각 7000억원 규모의 자기주식 취득·소각을 결정했고, 하나금융지주와 우리금융지주도 자사주 취득·소각에 나섰다. 네이버와 미래에셋증권은 기존에 취득한 자사주를 소각했다.
현금배당도 확대됐다. 삼성전자와 현대자동차 등을 포함한 90개 상장사가 약 7조4000억원 규모의 현금배당을 결정했다.
거래소는 오는 9월 전국 6개 지역에서 기업 설명회를 열어 고배당·저주가순자산비율(PBR)·특례상장 기업 등을 대상으로 기업가치 제고 계획 작성 방법과 공시 지원 컨설팅을 제공할 예정이다. 이를 통해 상장기업의 주주 소통 문화 확산을 지원한다는 방침이다.
한편 7월 말 기준 밸류업 지수는 3162.13포인트로 지난해 말 대비 75.9% 상승해 같은 기간 코스피 상승률(56.5%)을 웃돌았다. 밸류업 ETF 13종목의 순자산총액은 3조4000억원으로 최초 설정 당시보다 598.5% 증가했다.
rkgml925@newspim.com