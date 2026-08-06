DL이앤씨, AI로 건설현장 위험 예측…안전관리 체계 전면 개편

AI 핵심 요약beta
- DL이앤씨가 6일 TF를 발족해 AI로
- 현장 안전관리 체계를 전면 개편했다.
- AI·IoT로 위험과 폭염을 실시간 예측해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폭염 대응 고도화하고 체감형 복지 확대
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 인공지능(AI)과 현장 데이터를 활용해 사고 위험을 사전에 예측하는 안전관리 체계를 구축한다.
6일 DL이앤씨는 '안전 최우선' 경영 목표에 따라 사내 태스크포스(TF)를 발족하고 현장 관리부터 시스템까지 안전관리 체계를 전면 개편하고 있다고 밝혔다.
현장 근로자의 건강관리를 강화하고 작업중지권 포상을 확대하는 한편, 업계 최초로 데이터 기반 AI 분석을 통한 실시간 위험 예측·경고 시스템을 개발해 단계적으로 도입할 계획이다. 예방과 보호를 두 축으로 안전 생태계를 구축한다는 방침이다.
DL이앤씨는 2022년 국내 건설업계 최초로 팔란티어 데이터 플랫폼을 도입한 이후 기획·설계·시공·유지보수 등 건설 전 과정의 데이터를 AI 자산으로 축적해 왔다. 약 200여개 현장에서 확보한 데이터를 바탕으로 원가와 품질, 안전, 설계 등 건설 전 분야에 AI 기술을 확대 적용하고 있다.
앞으로 출입관리 시스템과 AI 위험도 분석 모델을 연계한 '선제적 위험 경고 시스템'을 도입한다. 사고에 취약한 근로자를 사전에 식별하고 기상정보와 중장비 이동, 화재 감지 등 현장 데이터를 실시간으로 분석해 위험도가 높은 작업 상황을 예측한다.
기존 유사 사고 통계뿐 아니라 작업자의 작업 장소와 행동 패턴까지 분석해 위험 예측의 정확도를 높인다. AI가 작업자와 작업환경, 위험 요소를 종합적으로 분석해 우선 대응이 필요한 대상을 선별하면 이동식 폐쇄회로(CC)TV를 자동 호출해 관제사가 현장을 즉시 확인할 수 있도록 지원한다.
해당 시스템은 내년부터 주요 건설현장에 순차적으로 개발·적용한다. 이후 현장 데이터를 지속적으로 축적해 AI 위험 예측 모델을 고도화할 예정이다.
폭염에 따른 온열질환 예방에도 스마트 안전기술을 활용한다. 작업장에 설치된 사물인터넷(IoT) 기반 체감온도계가 현장별 체감온도를 실시간으로 측정하면 안전보건관리자가 이를 상시 모니터링한다.
체감온도가 35도 이상이면 폭염경보, 38도 이상이면 폭염중대경보를 발령한다. 안전 삐삐를 활용해 해당 작업자를 신속하게 식별한 뒤 작업 중지와 휴식 부여, 작업시간 조정 등 안전조치를 즉시 시행한다.
근로자가 위험을 발견했을 때 직접 작업을 멈추는 작업중지권도 활성화한다. 작업중지권은 급박한 위험이 발생했을 때 현장 책임자가 아닌 근로자도 작업을 중지시킬 수 있는 권리다. DL이앤씨가 2022년 작업중지권을 전면 보장한 이후 행사 건수는 4년 새 7배 가까이 늘었다.
근로자의 자발적인 위험 신고와 작업중지권 행사를 유도하기 위한 인센티브도 확대한다. 작업중지권을 행사한 근로자에게 지급하는 'D-세이프코인'을 기존 건당 1000포인트에서 최대 1만포인트로 늘리고 분기별 우수 참여자를 선정하는 포상 제도도 신설한다.
폭염에 대비한 근로자 건강 보호 대책도 추진한다. 주요 건설현장에는 이동형 휴게시설인 '보건버스' 15대를 운영한다. 울릉공항과 고속국도 제29호선 세종포천선 안성~구리 제4공구, 송도 11-1공구 등 상시 야외 작업이 많거나 고정식 휴게실을 설치하기 어려운 현장을 찾아 근로자의 휴식과 건강관리를 지원한다.
보건버스에는 얼음물과 포도당, 아이스박스 등을 비치하고 보건관리자가 직접 탑승해 폭염 취약 근로자의 건강 상태를 점검한다. 소형 선풍기가 부착된 '선풍기 조끼'와 쿨스카프, 쿨토시 등 냉방용품도 제공한다. 보건버스는 혹서기뿐 아니라 혹한기에도 운영할 계획이다.
DL이앤씨 관계자는 "이번 안전 패러다임의 전환은 첨단 기술과 현장 중심의 복지를 결합해 사고를 근본적으로 예방하는 데 초점을 맞춘 것"이라며 "앞으로도 AI와 데이터 기반의 고도화된 시스템을 통해 건설업계 전반에 선진적인 안전 생태계를 정착시키는 데 앞장서겠다"고 말했다.
Q. DL이앤씨가 안전관리 체계를 어떻게 바꾸고 있나요?
A. 사내 태스크포스(TF)를 발족해 현장 관리와 시스템 전반을 개편하고 있습니다. 근로자 건강관리와 작업중지권 포상을 강화하고, AI와 현장 데이터를 활용한 실시간 위험 예측·경고 시스템도 단계적으로 도입할 계획입니다.
Q. AI 기반 위험 예측 시스템은 어떤 방식으로 작동하나요?
A. 출입관리 시스템과 AI 위험도 분석 모델을 연계해 사고에 취약한 근로자를 사전에 식별합니다. 기상정보와 중장비 이동, 화재 감지, 작업 장소와 행동 패턴 등을 종합 분석해 위험도가 높은 상황을 예측하고, 필요하면 이동식 폐쇄회로(CC)TV를 자동 호출해 관제사가 현장을 확인하도록 지원합니다.
Q. AI 위험 예측 시스템은 언제부터 현장에 적용되나요?
A. 내년부터 주요 건설현장에 순차적으로 개발·적용됩니다. 이후 약 200여개 현장에서 축적한 데이터와 새롭게 수집되는 현장 데이터를 활용해 위험 예측 모델을 지속적으로 고도화할 예정입니다.
Q. 폭염에 따른 온열질환은 어떻게 예방하나요?
A. 사물인터넷(IoT) 기반 체감온도계로 현장별 체감온도를 실시간 측정합니다. 체감온도가 35도 이상이면 폭염경보, 38도 이상이면 폭염중대경보를 발령하고 작업 중지와 휴식 부여, 작업시간 조정 등의 조치를 시행합니다. 주요 현장에는 보건버스 15대를 운영하고 냉방용품도 제공합니다.
Q. 작업중지권 활성화를 위해 어떤 지원을 확대하나요?
A. 작업중지권을 행사한 근로자에게 지급하는 'D-세이프코인'을 기존 건당 1000포인트에서 최대 1만포인트로 늘립니다. 분기별 우수 참여자를 선정하는 포상 제도도 신설합니다. DL이앤씨에서 작업중지권 행사 건수는 2022년 전면 보장 이후 4년 새 7배 가까이 증가했습니다.
chulsoofriend@newspim.com