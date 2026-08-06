토스증권, 누적 가입자 수 1000만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 토스증권이 6일 누적 가입자 1000만 명을 돌파했다.
- 7월 기준 월간 활성 이용자 수는 650만 명을 기록했다.
- 50대·60대 가입자 급증으로 고객층이 넓어졌다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 토스증권은 지난 7월 토스증권 계좌 누적 가입자 수가 1000만 명을 돌파했다고 6일 밝혔다. 7월 기준 월간 활성 이용자 수(MAU)는 650만 명을 기록했다.
토스증권에 따르면 이는 토스증권이 2021년 3월 모바일트레이딩시스템(MTS)을 출시한 이후 5년 4개월 만에 이룬 성과다.
또한 출범 초기 약 70%에 달했던 2030세대 가입자 비중은 현재 약 50% 수준으로 낮아졌으며, 40대 이상 가입자가 전체의 약 43%를 차지하는 등 연령별 고객 분포도 고르게 나타나고 있다. 특히 올해 상반기 연령대별 신규 가입자 수를 보면 50대와 60대 이상은 전년 동기 대비 각각 약 3배, 약 4배로 늘어 20대(약 2배)를 웃도는 증가세를 보였다는 설명이다.
토스증권은 개인투자자들이 투자의 주도권을 가질 수 있도록 정보 접근성과 투자 기회를 넓히는 데 집중해 왔다고 강조했다. 모바일과 PC에서 누구나 쉽게 이용할 수 있는 직관적인 화면과 사용자 경험을 제공하는 한편, 지난해부터는 'AI 어닝콜', 'AI 시그널', '실시간 이슈' 등 AI 기반 서비스를 순차적으로 선보였다.
김규빈 토스증권 대표는 "누적 가입자 1000만 명은 고객 한 분 한 분이 토스증권을 믿고 선택해 주신 결과"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 바탕으로 투자 정보에 대한 접근성을 높이고, 누구나 쉽고 편리하게 투자할 수 있는 신뢰받는 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com