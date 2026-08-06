신한투자증권, 고객 투자비용 절감 정책 확대

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 6일 고객 투자부담 절감 정책을 확대했다
- IRP수수료 전면 무료와 라이트펀드 수수료 제로, 담보대출 금리 인하를 실시했다
- 각종 연금·투자 이벤트와 수수료·금융비용 개선으로 고객 장기 자산 형성을 지원한다
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매도증권담보대출 금리 인하 예정
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 6일 투자 과정에서 발생하는 비용 부담을 줄이기 위해 '고객 투자부담 절감' 정책을 지속 확대한다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 회사는 개인형퇴직연금(IRP) 자산·운용관리 수수료 무료, 온라인 전용 라이트펀드 선취 판매수수료 무료 등 수수료 Zero 전략과 매도증권담보대출 금리 인하 등을 실시하고 있다.
신한투자증권은 지난 2024년 4월부터 IRP 고객을 대상으로 자산관리와 운용관리 수수료를 전면 무료로 운영하고 있다. 채널이나 적립금 규모에 따라 수수료를 차등 부과하는 업계 관행과 달리, 예외 없이 수수료를 면제해 고객의 비용 부담을 낮추고 연금자산의 효율적인 장기 운용을 지원하고 있다는 설명이다.
이에 신한투자증권은 고용노동부가 주관하는 퇴직연금사업자평가에서 2021년부터 2025년까지 5년 연속 '수수료효율성 부문 우수사업자'로 선정되며 연금사업 경쟁력을 입증했다.
수수료 부담 완화와 함께 연금 고객을 위한 다양한 혜택도 제공하고 있다. IRP 신규 및 기존 고객을 대상으로 순입금 구간에 따라 최대 3만원 상당의 상품권을 제공하는 이벤트를 연말까지 진행하고 있다.
연금 케어 프로그램의 일환으로 6개 자산운용사의 타깃데이트펀드(TDF)를 대상으로 한 순매수 이벤트도 오는 9월 30일까지 실시한다. 순매수 합산 금액에 따라 최대 3만원의 모바일 문화상품권을 지급하며, 퇴직연금 ETF 정기투자 서비스 이용 고객과 디폴트옵션 등록 고객을 위한 이벤트도 운영하고 있다.
신한투자증권은 일반 투자 고객의 비용 부담을 줄이기 위한 정책도 지속 확대하고 있다. 온라인 전용 라이트펀드는 선취 판매수수료 없이 가입할 수 있도록 구성해 고객의 초기 투자비용 부담을 낮춘 상품이다. 모바일트레이딩시스템(MTS)과 홈페이지를 통해 간편하게 가입할 수 있으며, 국내외 주식형·채권형·혼합형 등 다양한 상품을 제공한다.
이와 함께 오는 8월 20일부터 매도증권담보대출 금리를 6.95% 단일금리로 인하해 주식 매도 후 결제 대금이 입금되기 전 단기 유동성이 필요한 고객의 금융비용 부담을 완화할 예정이다.
신한투자증권은 앞으로도 투자 과정에서 발생하는 수수료와 금융비용을 지속적으로 개선해 고객의 장기적인 자산 형성에 기여할 수 있는 투자환경을 조성해 나갈 계획이라고 밝혔다.
rkgml925@newspim.com