한국투자증권, 해외대 재학생 대상 채용설명회 'KIS Chat in Seoul' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 5일 여의도 본사서 유학생 대상 채용설명회 KIS Chat in Seoul을 진행했다
- 행사에서 글로벌사업·IB·디지털 직무 설명과 현직자 상담부스를 운영해 증권업과 회사 정보를 제공했다
- 김성환 사장은 글로벌 진출 전략을 소개하며 도전 정신 가진 글로벌 인재가 성장 여정에 필요하다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 전날 서울 여의도 본사에서 해외 대학교 재학생 대상 채용설명회 KIS Chat in Seoul을 진행했다고 6일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 채용설명회는 방학을 맞이해 귀국한 유학생을 대상으로 국내 증권업 및 한국투자증권을 소개하기 위해 마련됐다.
이날 행사에서는 글로벌사업, IB(기업금융), 디지털 등 직무별 역할과 업무를 상세하게 살펴보는 직무 설명회 및 현직자를 직접 만나 질의응답을 할 수 있는 상담부스도 운영됐다.
김성환 한국투자증권 사장은 자사의 글로벌 진출 전략을 소개하며 "한국투자증권은 선진 금융시장에서 경쟁하며 글로벌 수준의 상품과 서비스 역량을 확보해 한국을 넘어 아시아 넘버원으로 나가고 있다"고 말했다.
이어 "이러한 여정에 함께 할 글로벌 인재가 필요하다"며 "낯선 해외 환경에서 스스로 판단하고 선택해 온 여러분의 도전 정신이 한국투자증권의 글로벌 성장에 큰 힘이 될 수 있다"고 당부했다.
rkgml925@newspim.com