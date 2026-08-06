바이오포트, 필리핀 S&R 멤버십쇼핑에 K-뷰티 공급

AI 핵심 요약beta
- 바이오포트가 6일 필리핀 S&R에 K뷰티 공급을 시작했다
- 기초 스킨케어·샴푸로 출발해 마스크팩 등 라인업을 늘리고 있다
- 33개국 유통망 활용해 동남아 등 해외 K뷰티 사업 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 식음료 유통 전문기업 바이오포트가 필리핀 회원제 창고형 할인점 S&R 멤버십쇼핑에 K-뷰티 제품 공급을 시작했다고 6일 밝혔다.
필리핀 최대 유통기업 중 하나인 S&R은 퓨어골드 프라이스 클럽이 운영하는 채널로, 수입상품과 프리미엄 브랜드 비중이 높다. 바이오포트는 기존 식품 유통으로 확보한 거래망을 활용해 화장품 공급을 확대한다.
회사에 따르면 기초 스킨케어 제품과 샴푸 공급을 시작으로 마스크팩, 컨디셔너, 트리트먼트 등까지 라인업을 다변화하고 있다. K-푸드 수출을 통해 구축한 현지 유통망과 물류 인프라를 기반으로 화장품 공급을 늘린다는 계획이다.
바이오포트 관계자는 "젊은 소비층 사이에서 한류 콘텐츠가 확산되며 국내 제품에 대한 관심이 높아지는 추세"라며 "필리핀 시장에서 제품별 판매 데이터를 축적하고 소비자 반응을 분석해 공급 품목을 지속 확대할 것"이라고 말했다.
한편 바이오포트는 33개국 글로벌 유통 네트워크를 활용해 동남아를 비롯한 주요 해외 시장으로 K-뷰티 사업을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com