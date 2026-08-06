해수부, 신청사 부지 '부산 동구' 낙점…북항 1단계 재개발 부지에 짓는다

AI 핵심 요약beta
- 해양수산부가 6일 부산 동구 북항1단계 재개발 부지를 신청사 부지로 선정했다
- 부산 4개 기초지방정부가 신청사 부지를 제안했고 심사위원회가 부지 확보·집적·교통 등을 평가했다
- 해수부는 올해 안에 시설 규모를 확정하고 2030년까지 신청사 건립을 완료한다는 계획이다
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"부지 확보·교통 접근성 등 반영"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 해양수산부가 부산 신청사 부지를 부산 동구에 위치한 '부산 북항'으로 낙점했다.
해수부는 부산 신청사 후보지 4곳 중 별도의 심사위원회 심의를 거쳐 부산 동구청이 제안한 '북항 1단계 재개발 부지'로 선정했다고 6일 밝혔다(그림 참고).
해수부는 신청사 부지 선정을 위해 지난 7월 29일부터 31일까지 사흘 동안 부산시 각 기초 지방정부로부터 제안서를 접수 받았다. 이에 강서구, 남구, 동구, 중구 4개 기초 지방정부가 참여했다.
지난 5일 참여 지방정부의 제안 설명과 각 분야 전문가로 구성된 '부지 선정 심사위원회'의 공정하고 객관적인 심사를 거쳐 부산시 동구 북항 1단계 재개발 부지가 최종 선정됐다. 부지 확보 용이성과 타 기관과의 집적 가능성, 교통접근성 등 전 분야에서 우수한 평가를 받았다.
심사위원회는 도시·교통 및 해양수산단체, 학계, 시민단체, 직원대표 등 10명으로 구성해 객관적인 심사를 거쳤다.
해수부는 부지 선정이 최종적으로 마무리됨에 따라 올해 안에 시설 규모를 확정하고 2030년까지 신청사 건립을 완료하기 위한 본격 절차에 돌입한다는 계획이다.
황종우 해수부 장관은 "이번 해수부 신청사 부지 선정 과정에서 보여주신 부산 시민과 기초 지방정부의 관심에 감사드린다"며 "북극항로 시대를 선도할 남부 해양 수도권의 핵심 거점 부지가 정해진 만큼, 향후 차질 없이 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com