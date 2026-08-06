라온시큐어, 정부 블록체인 특성화 대학 지원사업 수행기업 선정

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 6일 블록체인 특성화 대학 지원사업 수행기업으로 선정됐다고 밝혔다
- 서울여대·건양대·한세대 공동 블록체인 인프라 ‘유니버시티 허브’를 구축·운영하며 실습·인턴십을 연계한다
- 블록체인 기반 디지털 배지·DID 신원 인증으로 학습 이력과 역량을 증명하고 우수 학생에게 인턴십을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
DID 기반 디지털 배지·전문가 ID 발급
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진하는 '2026년 블록체인 특성화 대학(원) 지원사업'의 수행기업으로 선정됐다고 6일 밝혔다.
이번 사업은 대학과 산업계가 협력해 블록체인 교육과정을 운영하고 실무형 전문인력을 양성하기 위한 사업이다. 블록체인 교과과정과 실습, 프로젝트, 멘토링, 기업 인턴십 등을 연계해 산업 현장에서 필요한 인재를 육성하는 것이 목적이다.
라온시큐어는 지난 5일 열린 현판식을 시작으로 사업 수행에 착수했다. 회사는 서울여자대학교, 건양대학교, 한세대학교가 공동으로 활용하는 블록체인 기술 인프라인 '유니버시티 허브(University Hub)'를 구축·운영하며 교육 인프라를 지원할 계획이다.
학생들은 공동 실습 환경에서 블록체인 시스템을 직접 구축하고 서비스를 개발·운영하는 과정을 경험하게 된다. 또한 자회사 라온메타의 AI·가상융합 실습 플랫폼 '메타데미'를 활용해 대학별 전용관에서 XR(확장현실) 기반 블록체인 실습 콘텐츠도 이용할 수 있다.
학습 과정에서 취득한 성과는 블록체인 기반 디지털 배지 서비스인 '옴니원 배지'를 통해 관리된다. 일정 요건을 충족한 교육생에게는 블록체인 기반 신원·자격 인증 플랫폼 '옴니원 디지털 ID'를 활용한 분산신원인증(DID) 방식의 전문가 디지털 ID도 발급된다. 이를 통해 학습 이력과 역량을 검증 가능한 형태로 증명할 수 있도록 지원한다.
교육과정을 우수한 성적으로 이수한 학생에게는 라온시큐어를 비롯한 블록체인 전문기업의 인턴십 기회가 제공된다. 회사는 교육과 실습, 프로젝트, 인턴십, 취업으로 이어지는 산학협력 기반의 인재 양성 체계를 구축한다는 계획이다.
라온시큐어는 이번 사업을 계기로 블록체인 교육 모델과 디지털 증명 기술을 지속적으로 고도화하고, 대학에서 검증한 실습 및 인증 체계를 다른 교육기관과 산업 현장으로 확대해 나갈 방침이다.
이정아 라온시큐어 대표는 "글로벌 블록체인 시장이 빠르게 성장하면서 전문인력 확보의 중요성이 커지고 있다"며 "국가 디지털 신원 인프라 구축 과정에서 축적한 기술과 경험을 교육 현장에 접목해 블록체인 생태계 확대에 기여하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com