이지스자산운용, 옛 분당 롯데백화점 '복합 랜드마크'로 재조성

AI 핵심 요약beta
- 이지스자산운용이 6일 롯데백화점 분당점을 업무·리테일 복합시설 ‘타임워크 분당’으로 재조성한다고 밝혔다.
- 라인플러스가 메가플로어 오피스 지상 4~8층 전층 임차를 확약해 핵심 업무 공간을 채운다.
- 기존 백화점 구조를 살린 메가플로어 오피스와 수내역 직결 입지를 바탕으로 수도권 남부 랜드마크로 조성할 계획이다.
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빅테크 최적화 메가플로어 오피스 도입
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이지스자산운용이 지난 3월 폐점한 롯데백화점 분당점을 업무·리테일 복합상업시설로 리모델링한다. 특히 한국을 거점으로 글로벌 서비스 LINE의 성장을 이끄는 테크 기업 '라인플러스'가 '메가플로어 오피스' 전층에 대한 임차를 확약하며 주요 업무 공간이 채워질 예정이다.
6일 이지스자산운용은 경기도 성남시 분당구 수내동에 위치한 옛 롯데백화점 분당점을 지하 6층~지상 8층 규모의 '타임워크 분당'으로 재조성한다고 밝혔다. 타임워크 분당은 오는 2028년 10월 공사를 마칠 예정이다.
해당 건물은 연면적 7만7720㎡ 규모로 재구성된다. 이 가운데 업무시설이 5만1483㎡로 전체의 66.2%를 차지하며, 나머지 2만6237㎡는 리테일 공간이다. 라인플러스는 이 업무시설이 들어서는 지상 4층부터 8층까지 전층을 사용한다.
타임워크 분당의 핵심은 기존 백화점 건물의 레이아웃을 유지해 활용하는 '메가플로어 오피스(Mega Floor Office)'다. 일반적인 고층 오피스 빌딩의 답답한 층별 구조가 아닌 쇼핑 공간 특유의 넓은 바닥 면적과 높은 층고를 살려 기준층 전용면적만 약 5251㎡에 달한다.
메가플로어 오피스는 임직원 간의 물리적 장벽을 최소화해 아이디어 창출과 유기적인 협업을 촉진한다고 회사 측은 전했다. 공간 효율도 높아 임차인은 동일한 업무 공간을 확보하면서도 필요 전용면적을 약 20% 줄일 수 있어 비용절감 효과까지 거둘 수 있다는 설명이다.
오피스와 더불어 지하 2층부터 지상 2층 일부 구간은 복합 리테일 공간으로 재단장한다. 리테일 공간은 마곡의 '원그로브', 여의도 '원센티널' 등 주요 상업 시설에서 축적한 리테일 운영 및 테넌트 유치 노하우를 적용할 예정이다. 지하 1층은 롯데쇼핑이 운영을 검토하고 있다.
타임워크 분당은 수인분당선 수내역과 지하 2층이 직접 연결되는 우수한 입지를 갖췄다. 이지스자산운용은 해당 건물이 주변 간선도로망과도 긴밀하게 맞물려 수도권 남부의 핵심 교통 거점은 물론, 업무·휴식·쇼핑이 어우러진 지역 내 랜드마크로 거듭날 것으로 기대했다.
이지스자산운용 관계자는 "라인플러스의 임차 확약은 수평적이고 넓은 업무 공간을 선호하는 글로벌 기업의 니즈를 충족시킨 결과"라며 "타임워크 분당을 시작으로 이오타 서울, 신도림 디큐브시티 전환 사업 등을 통해 기업 테넌트 맞춤형 공간 기획을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com