스타벅스, 장애인 치료비 1억 기부

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 5일 장애인 구강치료비 1억 원을 서울대치과병원에 전달했다.
- 스타벅스는 커뮤니티 스토어 수익으로 6년간 6억 원을 조성해 장애인 227명을 지원해왔다.
- 이번 기금은 희귀난치성·중증 장애인의 전신마취 수술 치료비와 포괄적 디자인 매장 사회공헌에 쓰인다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 지난 5일 취약계층 장애인의 구강건강 증진을 위한 치과 치료비 지원 기금 1억 원을 서울대학교 치과병원에 전달했다고 6일 밝혔다.
스타벅스는 2021년 커뮤니티 스토어 3호점으로 서울대치과병원점을 열고 매장 수익금으로 장애인 구강건강 안전망 구축 사업을 이어왔으며, 지난 6년간 누적 6억 원의 치과 치료 기금을 조성해 장애인 환자 227명을 지원했다. 이번 기금은 희귀난치성 질환과 중증 장애로 전신마취 수술이 필요한 환자의 치료비로 쓰인다. 서울대치과병원점은 전 세계 스타벅스 최초로 포괄적 디자인을 적용한 매장이다.
이번 전달식은 청각장애인 파트너 권순미 점장의 커피세미나로 시작됐으며, 지난해 그림 공모전 금상 수상작이 텀블러 상품으로 제작돼 전국 58개 매장에서 판매되고 있다는 소개도 이어졌다.
서울대치과병원 여인성 병원장은 "구강건강 안전망 사업이 많은 장애인 환자들에게 실질적인 도움이 되고 있다"고 말했다.
스타벅스 신동우 대표이사는 "앞으로도 장애인 고용과 의료 지원 등 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.
fineview@newspim.com