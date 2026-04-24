오세훈 "서울시에선 외유성 출장 등 문제 못 떠올려"…정원오 저격

"청렴도 박시장 시절 5등급에서 1등급으로 올려 전국 최고"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장은 "서울시에서는 외유성 출장 의혹이나 기부채납을 둘러싼 논란, 특정 지역 언론사 광고비 편중 집행 등의 문제를 떠올리기 어렵다"고 24일 페이스북을 통해 밝혔다.

이는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 칸쿤 외유성 출장 의혹, 기부채납 논란 등을 겨냥한 발언으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 오세훈 서울시장이 16일 오전 서울 중구 서울시청 브리핑룸에서 열린 '서울아이동행UP' 기자설명회에 참석해 정책을 발표하고 있다. 2026.04.16 kunjoo@newspim.com

오 시장은 "시장으로 복귀한 이후, 도시경쟁력 회복과 함께 가장 먼저 붙든 과제가 바로 부패와의 전쟁"이라며 "서울시는 반부패·청렴 전략회의를 정례화하고, 광역지자체 최초로 전담 조직인 청렴담당관을 신설했다. 다른 지자체들이 감사실이나 팀 단위에 의존할 때, 서울은 청렴을 독립된 시스템으로 끌어올렸다"고 했다.

또 "찾아가는 청렴 교육을 확대하고, 공무원 노조와 청렴서약식을 진행했다. 청렴지수를 평가해 우수 부서는 표창하고, 그 결과를 기관과 개인 평가에 반영하고 있다"라며 "무엇보다 시민의 눈높이에서 점검한다. 민원 경험이 있는 시민께 직접 전화하는 '청렴 해피콜'을 통해 친절도와 신속·공정성, 불편 사항을 묻고 그 결과를 제도 개선으로 연결한다"고 설명했다.

이 과정을 통해 서울시는 지난 2024년 연말 국민권익위원회가 발표한 종합청렴도 평가에서 전국 1위를 기록했다는 설명이다. 2025년 조사에서도 청렴노력도 지표에서 1등급을 받았다. 오 시장은 "전임 시장 시절 최하위 등급(5등급·2017년)이던 평가를 단시간에 최고 등급으로 끌어올린 것"이라고 했다.

오 시장은 "적어도 서울시에서는 외유성 출장 의혹이나 기부채납을 둘러싼 논란, 특정 지역 언론사 광고비 편중 집행 등의 문제를 떠올리기 어렵다"라며 "이미 그런 일이 발생할 여지를 구조적으로 차단했고, 작은 예외조차 용납하지 않는 시스템이 작동하고 있기 때문"이라고 강조했다.

그러면서 "서울시 본청을 넘어 25개 자치구까지 청렴의 기준이 한 치의 오차도 없이 작동하도록 시스템을 더욱 정교하게 다듬겠다"며 "작은 관행 하나까지 원칙대로 바로잡겠습니다. 어떤 형태의 부패든 서울에서는 발붙일 수 없게 하겠다"고 말했다.

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