오세훈, 27일 예비후보 등록…"현장 중심·생활 밀착형 선거"

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종로 구도심 캠프 사무실 선택

캠프는 청년 정책 위주로 운영

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장이 오는 27일 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거전에 돌입한다.

23일 오 시장 측은 예상보다 이른 예비후보 등록 배경에 대해 "시민 속으로 들어가 현장을 뛰겠다는 각오가 담겨 있다"고 밝혔다.

오세훈 서울시장(왼쪽)과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보(오른쪽)가 22일 오후 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념식에서 국민의례를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

캠프 사무실은 종로 구도심의 오래된 빌딩(관철동 대왕빌딩)에 마련될 예정이다. 이는 '초심'과 '구도심 발전'의 의지를 부각하기 위한 선택으로 해석된다.

오 시장 측은 "선거사무실을 구도심 개발의 시급성을 상징하는 지역으로 선택한 것은 도시 균형발전과 종로지역 등 구도심 발전 의지를 보여주는 것"이라며 "과시보다 시민의 눈높이에서 출발하겠다는 '초심'을 드러내는 동시에, 현장 중심·생활 밀착형 선거의 상징"이라고 말했다.

그러면서 "민선8기 서울시정이 '동행·매력 특별시'를 기조로 약자와 동행하고 도시경쟁력을 높이는 데 주력해왔다면, 이번 선거 과정에서는 '더 건강하고 더 따뜻한 삶의 질 특별시'를 강조할 계획"이라고 덧붙였다.

이번 선거는 캠프를 청년 정책 위주로 운영하고, 캠페인 역시 청년들이 참여하고 주도하는 구조로 진행될 예정이다.

kh99@newspim.com