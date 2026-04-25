오세훈, 정원오 향해 '장특공 폐지' 재압박…"반드시 대답해야"

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"'집 오래 가진 죄' 대한 벌칙"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 오세훈 서울시장이 25일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 겨냥해 이재명 대통령의 장기보유특별공제(장특공) 폐지 방침에 대한 입장을 밝히라고 재차 촉구했다.

오 시장은 이날 페이스북에 "대통령의 장특공 폐지에 대한 정 후보의 정확한 입장은 무엇이냐"며 "천만 서울시민의 삶을 책임지겠다는 서울시장 후보라면 반드시 대답해야 할 질문"이라고 적었다.

오세훈 서울시장이 25일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 겨냥해 이재명 대통령의 장기보유특별공제(장특공) 폐지 방침에 대한 입장을 밝히라고 재차 촉구했다. 사진은 오 서울시장이 지난 24일 오전 서울 종로구 광화문 대심도 빗물배수터널 공사현장에 방문한 모습. [사진=뉴스핌 DB]

오 시장은 "이 대통령이 SNS(사회관계망서비스)를 통해 또다시 장특공 폐지 의지를 확실히 밝혔다"며 "비거주 1주택자를 겨냥해 주택에 오랫동안 투자한 사람들이라며 사실상 투기꾼으로 낙인찍었다"고 비판했다.

이어 오 시장은 "대통령의 논리대로라면 장특공 폐지는 결국 '집을 오래 가진 죄'에 대한 벌칙"이라며 "우리나라 가구 자산에서 부동산이 차지하는 비중은 71.1%이며 65세 이상으로 가면 그 비중은 80%에 달한다"고 덧붙였다.

오 시장은 장특공 폐지에 대해 "지금까지 정부를 믿고 집 한 채 지키며 살아온 평범한 가정의 삶을 근본부터 흔들어 놓는 국가폭력"으로 규정했다.

오 시장은 특히 "집이 있다는 이유로 보유세를 올리고, 팔 때는 양도세를 중과하고, 오래 가지고 있었더니 그나마 기대었던 세제 혜택까지 없애겠다고 한다"고 지적했다.

오 시장은 전날에도 TV조선 유튜브에 출연해 정 후보를 향해 "이재명 대통령의 예스맨이 될 가능성이 높다"며 "(장특공 폐지는) 서울시장 후보라면 분명한 입장을 밝혀야 할 사안"이라고 말했다.

hong90@newspim.com