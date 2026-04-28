스웨덴 한림원, NC AI 방문해 산업 AI 기술 확인

AI 핵심 요약beta
- NC AI가 28일 스웨덴 왕립 과학한림원 관계자들을 맞아 AI 기술을 소개했다.
- 제조·유통·국방 분야 피지컬 AI와 에이전틱 AI 적용 사례를 선보였다.
- 디지털 트윈 기술에 관심 보인 방문단과 글로벌 네트워크 강화 방침이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI는 28일 노벨상을 주관하는 스웨덴 왕립 과학한림원 관계자들이 자사를 방문해 AI 기술과 산업 적용 사례를 소개했다고 28일 밝혔다.
NC AI는 제조, 유통, 국방 등 주력 산업에 최적화된 기술을 선보였다. 현실의 물리 법칙을 이해하는 피지컬 AI와 자율성을 갖춘 에이전틱 AI가 중점적으로 다뤄졌으며 각 산업 분야의 특수한 환경에 맞춰 개발된 실제 적용 사례도 함께 제시됐다.
방문단은 디지털 트윈 기반의 시뮬레이션 및 시각화 기술에 높은 관심을 보였다. NC AI의 3D 생성 기술은 산업 현장의 복잡한 구조물과 설비를 단시간 내에 정밀한 디지털 자산으로 변환한다.
객체의 무게, 마찰, 탄성 등 현실의 물리적 성질을 정밀하게 반영해 월드모델 학습에 활용할 수 있다는 것이 특징이다.
NC AI는 이번 교류를 계기로 유럽을 포함한 해외 연구 네트워크를 한층 강화하고, 산업특화 AI 리더십을 국제 무대로 확장할 방침이다
김민재 NC AI 최고기술책임자(CTO)는 "스웨덴 왕립 과학한림원과 기술을 공유하고 산업 AI의 미래를 함께 논의하는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 글로벌 시장 내 AX 솔루션에 대한 공감대를 넓히고 산업 현장의 혁신을 이끄는 기술 고도화에 속도를 낼 것"이라고 전했다.
origin@newspim.com