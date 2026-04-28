[서울시의원 후보] 국민의힘 동대문구 1~4선거구, 이병윤·심미경·남궁역·신복자

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 동대문구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 동대문구는 재개발과 교통, 생활 인프라 등 지역 현안이 집중된 지역으로, 이번 공천에서 현역 중심의 안정성과 검증된 의정 경험을 강조한 인물 배치가 이뤄졌다.

이병윤 국민의힘 동대문구 제1선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 동대문구 1선거구 이병윤 후보

1961년생인 이병윤 후보는 고려대학교 정책대학원에서 행정학 석사 학위를 받았다.

제11대 서울시의회 의원으로 교통위원회 위원장을 맡고 있으며, 교통위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 또한 서울교통공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회 위원장을 역임하며 시정 전반에 대한 검증 경험을 쌓았다.

동대문구의회 제4·5·6대 3선 의원과 의장을 지내며 지역 의정 경험을 축적했으며, 국민의힘 서울시당 부위원장과 대통령선거 조직본부 총괄본부장 등을 맡아 당 조직 경험도 보유하고 있다. 현재 국민의힘 동대문갑 당원협의회 부위원장으로 활동하고 있다.

심미경 국민의힘 동대문구 제2선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 동대문구 2선거구 심미경 후보

1968년생인 심미경 후보는 서울여자대학교 일반대학원 사회복지학과 박사과정을 수료했다.

제11대 서울시의회 의원으로 기획경제위원회 위원으로 활동하고 있으며, 운영위원회·교육위원회 위원과 정책위원회 위원 등을 거쳤다. 청소년 마음건강 특별위원회 위원장을 맡으며 관련 정책 추진 경험도 보유하고 있다.

또한 예산정책위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원으로 활동하며 재정 분야 경험을 쌓았고, 면목선 건설사업 조속추진을 위한 특별위원회 위원으로 참여해 교통 인프라 관련 현안에도 관여해 왔다. 동서울대학교 사회복지학과 겸임교수와 서울시립대학교 평생교육원 강사를 지낸 바 있으며, 현재 의원 정책개발연구용역 심의위원회 위원장으로 활동하고 있다.

남궁역 국민의힘 동대문구 제3선거구 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 동대문구 3선거구 남궁역 후보

1955년생인 남궁역 후보는 경희사이버대학교 관광레저경영학과를 졸업했다.

제11대 서울시의회 의원으로 환경수자원위원회 위원으로 활동하고 있으며, 환경수자원위원회 부위원장과 윤리특별위원회 위원 등을 거쳤다. 또한 예산결산특별위원회 위원과 예산정책위원회 위원으로 활동하며 재정 분야 경험을 쌓았다.

면목선 건설사업 조속추진을 위한 특별위원회 위원장을 맡아 교통 인프라 현안에 관여하고 있으며, 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회 위원과 2027서울세계청년대회 지원 특별위원회 위원으로도 활동하고 있다. 동대문구의회 3선 의원(5·6·8대)을 지냈으며, 동대문구 119 전농센터 의용소방대장을 역임하는 등 지역 기반 활동 경험을 보유하고 있다.

신복자 국민의힘 동대문구 제4선거구 후보 후보 [사진=중앙선관위]

◆ 동대문구 4선거구 신복자 후보

1953년생인 신복자 후보는 한국방송통신대학교 생활과학부 가정복지학전공을 졸업했다.

제11대 서울시의회 의원으로 보건복지위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원으로 활동하고 있으며, 기획경제위원회 위원과 예산결산특별위원회 부위원장 등을 거쳤다. 또한 예산정책위원회 위원장을 맡으며 재정 정책 분야에서 역할을 수행하고 있다.

서울교육 학력향상 특별위원회, 저출생 인구절벽 대응 특별위원회 등 다양한 특위 활동에 참여했으며, 재정균형발전과 저출생 대응 등 정책 현안에도 관여해 왔다. 동대문구의회 3선 의원(6·7·8대)과 제8대 동대문구의회 후반기 부의장을 역임하며 지역 의정 경험을 쌓았다.

oneway@newspim.com