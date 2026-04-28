NH농협카드 "고유가 피해지원금 NH pay앱으로 신청하세요"

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 28일 NH pay로 고유가 피해지원금 신청·사용 서비스를 제공했다.
- 개인카드 고객은 앱·홈페이지·센터로 비대면 신청하고 국민비서 알림을 받는다.
- 주유 캐시백 이벤트도 중복 적용해 유류비 부담을 완화한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 NH pay를 통해 '고유가 피해지원금'의 신청부터 사용까지 전 과정을 편리하게 이용할 수 있는 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다.
행정안전부가 주관하는 이번 사업은 전 국민의 약 70%를 대상으로 하며, NH농협 개인카드(BC 포함)를 가지고 있는 고객은 간편하게 지원금을 신청할 수 있다. 별도 영업점 방문 없이도 NH pay, NH농협카드 공식 홈페이지, 고객센터를 통해 비대면으로 신청이 가능하다.
특히 고객들이 지원금 신청 일정과 지급 정보를 놓치지 않도록 'NH pay 국민비서' 알림 서비스를 연계했다. 해당 알림 서비스를 신청한 고객은 지원 대상 여부, 신청 절차, 사용 기한 등 실시간 정보를 받아볼 수 있다. 오는 30일까지 NH pay를 통해 국민비서 알림 서비스에 동의한 고객을 대상으로 풍성한 경품 이벤트도 함께 진행 중이다.
단순 신청 지원을 넘어 실질적인 가계 보탬을 위한 시너지도 주목할 만하다. 피해지원금 사용 시에도 카드 실적 합산은 물론 카드 고유의 포인트 적립 및 할인 혜택이 그대로 유지된다.
여기에 5월 31일까지 진행되는 주유 캐시백 이벤트를 더했다. 전국 모든 주유소에서 NH농협 개인 신용카드(체크·비씨·선불·기프트·기업카드 제외)로 건당 3만원 이상 결제 시 리터당 50원 캐시백(월 한도 5000원) 혜택을 제공하며, 이는 지원금 사용 시에도 중복 적용되어 고유가 시대 고객들의 유류비 부담을 대폭 완화할 것으로 기대된다.
고유가 피해지원금 및 이벤트에 관한 자세한 내용은 NH pay, NH농협카드 홈페이지, 고객센터, 전국 농협은행 및 농축협 영업점에서 확인할 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "고물가 상황 속에서 고객들이 지원금을 가장 빠르고 편리하게 이용할 수 있도록 원스톱 지원 체계를 가동 중"이라며 "앞으로도 민생 경제와 밀접한 실질적 혜택을 발굴해 농협의 사회적 역할을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com