한화솔루션, 1Q 영업익 926억원..."태양광 등 전 사업부문 흑자"

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태양광 통관 차질 우려 해소로 美 공장 정상화

3분기 카터스빌 셀 공장 양산 돌입으로 수익 확대

에틸렌 등 주요 원료 선제 확보 국내 공급 안정화

"연말까지 지속적인 실적 개선 목표"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션이 중동 전쟁 등 대외 불확실성 확대에도 모든 사업 부문에서 흑자를 기록하며 실적 개선에 성공했다.

태양광 제품에 대한 미국 통관 차질 우려 해소에 따른 현지 공장 가동 정상화, 미국 정책 및 시장 환경 변화에 따른 구조적 수익 개선, 기초소재 사업의 구조 개선 및 원가 경쟁력 확보 등이 실적 개선을 이끌었다는 설명이다.

한화솔루션은 올해 1분기에 전년 대비 25.4% 증가한 3조8820억의 매출을 기록했다고 28일 밝혔다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 205.5% 늘어난 926억원으로 집계됐다. 이는 2025년 2분기 이후 3분기 만의 흑자 전환이다.

우선 신재생에너지 부문은 매출 2조1109억원, 영업이익 622억원을 기록했다. 계절적 비수기인 1분기에도 매출은 전년 동기 대비 32.0% 증가하며 2분기 연속 2조원대 매출을 달성했다. 1분기 실적 개선은 단순한 판매 물량 회복을 넘어 최근 미국 정책 및 시장 환경 변화에 따른 구조적인 수익 개선이 반영된 결과로 분석된다.

서울 장교동 한화그룹 본사 [사진=한화]

이 같은 성장세는 2분기에도 이어질 전망이다. 미국 내 견조한 수요를 바탕으로 모듈 판매량 증가 및 판매가격 인상을 추진할 계획이다. EPC 프로젝트 수행 물량 증가와 함께 개발자산 매각까지 반영되면서 영업이익이 개선될 것으로 예상된다.

특히 지난해 동남아 4개국 관세 부과에 이어, 또 다른 우회 생산 지역인 인도·인도네시아·라오스에 대한 반덤핑 및 상계관세 최종 판정이 연내 예정돼 있다. 이에 따라 수입 제품에 대한 관세 장벽이 한층 강화되면서 큐셀 제품의 미국 현지 프리미엄도 확고해질 것으로 기대된다.

케미칼 부문은 매출 1조3401억원, 영업이익 341억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 24.8% 증가했고, 영업이익은 2023년 3분기 이후 2년 반 만에 흑자 전환했다.

중동 지역 이슈에 따른 주요 제품의 수급 변화와 가격 상승 등 외부 요인이 일부 반영됐지만, 1분기 실적 개선의 배경에는 그동안 추진해 온 구조적 개선 성과가 자리하고 있다는 설명이다.

첨단소재 부문은 매출 2856억원, 영업이익 122억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 4.3% 증가했으며, 영업이익은 흑자 전환했다. 태양광 소재 사업은 원가 구조 개선과 미국 시장 판매 확대에 힘입어 실적 호조를 보였고, 경량복합소재 사업은 해외 수출 물량 증가와 환율 상승의 영향으로 매출과 수익성이 함께 개선됐다.

한화솔루션 관계자는 "연말까지 실적이 꾸준히 개선될 것으로 예상하며, 특히 카터스빌 공장 셀 라인이 3분기부터 양산에 돌입하면서 신재생에너지 부문의 견조한 수익 창출이 본격화될 것으로 기대한다"고 강조했다.

이어 "케미칼 부문 역시 글로벌 공급과잉 우려에도 주요 원료를 선제적으로 확보하고, 구조적 체질 개선을 지속해 흑자 기조를 안정적으로 이어갈 방침"이라고 덧붙였다.

tack@newspim.com