하나카드, 유니온페이와 4개국 대상 즉시 할인 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 28일 유니온페이와 협력해 중국·대만·베트남·일본 여행객 대상 즉시 할인 프로모션을 진행한다.
- 앱 사전 신청 후 해당 카드 등록 시 50달러 이상 오프라인 결제에 10% 할인(건당 최대 10달러, 최대 3회)을 준다.
- 중국 QR 결제 수수료 면제, 일본 쿠폰 중복, 대만 지하철 정액 요금 등 국가별 맞춤 혜택도 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 하나카드는 유니온페이(UPI)와 협력해 중국·대만·베트남·일본 여행객을 대상으로 즉시 할인 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.
이번 행사는 지난 2월 실시한 트래블로그 20% 즉시 할인 이벤트의 조기 종료에 따른 후속 조치로 기획됐다.
할인 혜택은 하나페이 앱에서 사전 신청 후 하나 유니온페이 체크·신용카드를 등록하면 받을 수 있다. 이후 해당 4개국 오프라인 가맹점에서 50달러 이상 결제 시 10% 즉시 할인이 적용되며, 건당 최대 10달러, 기간 내 최대 3회까지 제공된다.
이번 프로모션은 유니온페이가 해외 결제 편의성 제고를 위해 지난달 출범한 'Splendor X Project'의 일환이다. 이번에 추가된 대만에서는 까르푸와 성품서점에서 일정 금액 이상 결제 시 할인 혜택이 제공되며 컨택리스 결제로 타오위안 지하철을 이용하면 거리와 관계없이 1회 TWD100 정액 요금이 적용된다.
국가별 맞춤형 혜택도 제공된다. 중국 본토에서는 알리페이 및 위챗페이에 등록 후 QR 결제 시 10% 할인과 함께 결제 수수료 3% 면제 혜택을 받을 수 있다. 일본의 경우 인기 가맹점 빅카메라·츠루하 드럭스토어 등에서 제공하는 기존 쿠폰 할인과 이번 즉시 할인 혜택을 중복으로 적용받을 수 있다.
성영수 하나카드 사장은 "즉시 할인은 손님 체감도가 높은 혜택"이라며 "앞으로도 트래블로그를 통해 축적된 데이터를 기반으로 고객 니즈를 면밀히 분석해 해외 여행 시 손님이 체감할 수 있는 맞춤형 서비스를 계속 선보이겠다"고 말했다
eoyn2@newspim.com