전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.28 (화)
KYD 디데이
부동산 수익형부동산

속보

더보기

"준공 이후가 승부"… 부동산 디벨로퍼 '운영 중심' 공간 비즈니스로 전환

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국프롭테크포럼과 한국디벨로퍼협회가 28일 밋업데이를 열었다.
  • 부동산 개발이 물리적 완공에서 콘텐츠 운영으로 전환했다.
  • 팝업스토어와 교육·놀이 콘텐츠로 공간 가치를 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국프롭테크포럼·한국디벨로퍼협회 '제22회 밋업데이' 공동 개최
팝업스토어·교육·놀이 콘텐츠 결합해 자산 가치 극대화 모색

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 부동산 개발의 패러다임이 '물리적 완공'에서 '콘텐츠 기반의 운영'으로 빠르게 전환되고 있다. 금리 인상과 PF(프로젝트 파이낸싱) 위축 등 업황이 악화한 상황에서, 프롭테크 기술과 혁신 콘텐츠를 결합해 공간의 가치를 높이는 '밸류애드(Value-add, 자산 가치 제고, 공간 고도화, 가치 증대 작업을 뜻하는 말)' 전략이 디벨로퍼의 생존 핵심으로 부상했다.

◆ 팝업스토어로 공실 해결하고 층별 임대료 격차 줄여

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 28일 한국프롭테크포럼과 한국디벨로퍼협회는 서울 강남구 한국기술센터에서 '개발&운영 가치를 높이는 공간 비즈니스'를 주제로 '제22회 밋업데이(MEET-UP DAY)'를 개최했다. 사진은 김한모 한국디벨로퍼협회 회장2026.04.28 dosong@newspim.com

28일 한국프롭테크포럼과 한국디벨로퍼협회는 서울 강남구 한국기술센터에서 '개발&운영 가치를 높이는 공간 비즈니스'를 주제로 '제22회 밋업데이(MEET-UP DAY)'를 개최했다. 이날 행사에는 건설·시행사 관계자와 프롭테크 스타트업 대표 등 업계 전문가들이 참석해 공간 운영 전략을 공유했다.

김한모 한국디벨로퍼협회 회장은 인사말을 통해 "과거의 개발이 준공이라는 물리적 완성에 치중했다면, 이제는 공간을 어떤 콘텐츠로 채우고 어떻게 운용해 자산 가치를 높일 것인가가 중요해졌다"며 "디벨로퍼는 하드웨어를 구축하는 단계를 넘어 사람들의 라이프스타일을 설계하고 운영하는 '공간 기획자'로서 정체성을 강화해야 한다"고 강조했다.

배석훈 한국프롭테크포럼 의장은 대독을 통해 "소유의 대상이던 공간이 경험의 대상으로 재정의되고 있다"며 "어떤 콘텐츠와 기술로 운영하느냐에 따라 공간의 위치가 크게 달라질 것"이라고 밝혔다.

업계 전문가들은 부동산 시장의 침체기일수록 하드웨어 경쟁력보다는 공간 운영 역량과 콘텐츠 확보가 성공을 좌우할 것이라는 데 입을 모았다.

첫 발표자로 나선 김신동 스위트스팟 이사는 상업용 부동산의 가치를 높이는 구체적인 사례를 제시했다. 스위트스팟은 유휴 공간 중개로 시작해 현재 상업시설 운영 관리 및 팝업스토어 기획을 전문으로 하는 기업으로, 지난해 창사 이래 첫 흑자인 매출 281억원을 기록했다.

이날 이목을 끈 건 여의도 신한투자증권 빌딩의 밸류애드 사례다. 김 이사는 "지하 1층 주차장과 창고로 쓰이던 공간을 4개의 F&B(식음료) 매장으로 구성된 로컬 푸드 스트리트로 개조해 임대 수익을 극대화했다"며 팝업스토어가 단순 마케팅을 넘어 건물의 트랙 레코드를 관리하고 공실 기간 수익을 창출하는 핵심 비즈니스로 자리 잡았다고 분석했다. 그의 분석에 따르면 같은 권역이더라도 밸류업 시킨 빌딩이 층별로 더 고르게, 더 많은 임대료 수익을 낼 수 있었다.

◆ 교육·놀이 콘텐츠, 주거 및 상업 시설의 '앵커 테넌트'로 부상

공간에 체류하는 시간의 질을 높이는 전략도 소개됐다. 이동준 아토스터디 대표는 독서실과 스터디 카페 브랜드 그린램프라이브러리를 운영하며 쌓은 데이터 기반의 운영 노하우를 공개했다. 아토스터디는 최근 삼성물산과 협약을 맺고 래미안 단지 내 커뮤니티 독서실 운영을 맡기로 했다.

이 대표는 "단순히 물리적 공간을 제공하는 것이 아니라 IoT와 ICT 기술을 통해 학생들의 학습 패턴을 관리하는 '에듀케어' 서비스를 제공할 것"이라며 "상위권 학생들이 모이는 독서실이 상업시설에 입점하면 학원과 학부모 지원 시설이 자연스럽게 유입되는 강력한 앵커 테넌트(Anchor Tenant, 상가나 쇼핑몰에서 고객을 끌어들이는 핵심 점포) 역할을 수행한다"고 말했다.

류호준 바운스 대표는 아날로그적 활동 중심의 실내 놀이 시설이 공간 가치에 미치는 영향을 발표했다. 바운스는 전국 28개 직영 매장을 운영 중이며, 2025년 기준 연간 방문객 200만명을 돌파했다. 류 대표는 "층고가 높은 지산이나 오피스 지하 공간에 도심형 테마파크를 조성해 고객을 직접 집객시키는 모델을 추구한다"며 "부산 오시리아에 층고 14m 규모의 대형 파크 출시를 앞두는 등 복합 상업시설의 필수 시설로 진화하고 있다"고 밝혔다.

송인혁 유니크굿컴퍼니 대표는 디지털 기술을 활용해 공간에 세계관을 입히는 '동시 공간' 컨셉을 제시했다. 성수동 매장 70평 공간에 연간 15만명을 유치한 사례를 들며, 하나의 공간에 다양한 디지털 콘텐츠를 중첩해 사용자마다 서로 다른 경험을 하게 만드는 전략이다.

송 대표는 "공간 인테리어를 한 번 구축하고 나면 이후에는 디지털 콘텐츠만 더해 가치를 높일 수 있다"며 "경기도청 구청사에서 열린 세계 최대 규모의 보물찾기 이벤트처럼 소멸 지역조차 콘텐츠를 통해 기회의 공간으로 바꿀 수 있다"고 역설했다.

[AI Q&A]

Q: 오늘 행사의 핵심 메시지를 한 문장으로 요약한다면?
A: 부동산 개발의 중심축이 건물을 '짓는 것(하드웨어)'에서 건물을 '어떻게 활용하고 운영할 것인가(소프트웨어/콘텐츠)'로 완전히 옮겨갔다는 것입니다.

Q: 발표자들의 공통적인 비즈니스 모델은 무엇인가요?
A: 단순히 임차인(테넌트)으로 입점하는 것에 그치지 않고, 자신들만의 독자적인 운영 노하우나 기술(프롭테크, 데이터)을 활용해 해당 건물 전체의 가치와 집객력을 높이는 '운영 전문 파트너'의 역할을 수행하고 있습니다.

dosong@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
사진
민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동