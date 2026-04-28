소진공, 공공기관 동반성장 '최우수' 달성

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전년 대비 한 단계 상승

공공구매·판로 확대 성과

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단의 '상생' 성과가 공공기관 대상 평가에서 최고 등급으로 이어졌다.

소진공은 중소벤처기업부가 주관한 '2025년 공공기관 동반성장 평가'에서 최초로 최고 등급인 '최우수'를 획득했다고 28일 밝혔다.

공공기관 동반성장 평가는 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률에 따라 공공기관의 상생협력 노력과 성과를 종합적으로 평가하는 제도다. 평가 결과는 최우수, 우수, 양호, 보통, 개선 등 5개 등급으로 구분한다.

소상공인시장진흥공단 전경 [사진=소상공인시장진흥공단] 2021.02.08 jsh@newspim.com

소진공은 이번 평가에서 전년보다 한 단계 오른 최우수 등급을 받았다. 중소기업과 소상공인과의 상생협력을 위한 지속적인 정책 추진과 현장 체감 성과가 반영된 결과다.

특히 폐업 소상공인의 취업 연계와 전직 장려 수당 비과세 전환을 위한 제도 개선 노력, 중소기업 제품 구매 확대 등 공공 구매 활성화, 상생 판로 다각화 등에서 높은 평가를 받았다.

또 소진공은 자사 사업과 연계한 동반성장 과제를 발굴하고, 협력기업과 지역사회가 체감할 수 있는 프로그램을 확대하며 공공기관의 사회적 책임 이행에도 힘을 기울여 왔다.

앞으로 소진공은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 확산과 상생협력 문화 정착을 위해 협력 중소기업과 지역사회 연계 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.

인태연 소진공 이사장은 "이번 최우수 등급 획득은 중소기업과 소상공인의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 전 임직원이 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 실효성 있는 정책을 추진해 중소기과 소상공인과 함께 성장하는 상생 생태계 조성에 앞장서겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com