NH농협은행, '전환여신' 1호 실행…저탄소 전환 기업 금융지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 24일 저탄소 전환이 필요한 기업을 지원하는 전환여신 1호를 실행했다.
- 경남 고성군 축산물 유통기업의 폐수처리시설 설치를 위해 환경개선 자금을 지원했다.
- 한국형 녹색분류체계에 따른 적합성 판단을 거쳐 기업의 저탄소 전환을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = NH농협은행은 지난 24일 저탄소 전환이 필요한 기업의 환경개선 투자를 지원하는 '전환여신' 1호를 실행했다고 28일 밝혔다.
이번 사례는 금융지원을 통해 실물경제 부문의 환경개선 설비 투자를 실현한 것으로 향후 NH농협금융그룹 차원의 전략과 연계해 녹색·전환여신 규모를 확대할 방침이다.
전환여신 지원 대상은 경남 고성군 소재 축산물 유통기업으로 폐수처리시설 설치를 위한 환경개선 자금으로 지원됐다. 이를 통해 해당 기업은 환경오염 저감 및 친환경 설비 전환을 추진한다.
특히 한국형 녹색분류체계에 따른 적합성 판단 절차를 거쳐 전환여신으로 취급함으로써 기업의 실질적인 저탄소 전환을 지원하는데 의미가 있다.
한편 NH농협은행은 지난 27일 기술보증기금과 한국형 녹색분류체계 기반 평가사업 업무협약을 체결하는 등 기후금융 확대에도 적극 나서고 있다. 농협은행은 향후 전환금융까지 지원 범위를 넓히고, 기업의 저탄소 전환과 ESG 금융지원을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.
eoyn2@newspim.com