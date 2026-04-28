삼성액티브자산운용, 피지컬AI 액티브 ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 삼성액티브자산운용이 28일 미국 로봇과 피지컬AI 산업에 투자하는 액티브 ETF를 신규 상장했다.
- 피지컬AI는 AI 소프트웨어와 로봇 하드웨어가 결합한 형태로 자율주행, 물류, 의료용 로봇 등 광범위한 영역을 포함한다.
- 해당 ETF는 기술 트렌드 변화를 빠르게 포착해 포트폴리오를 운용하며 비상장 기업들의 상장에 대비한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성액티브자산운용이 미국 로봇과 피지컬AI 산업에 투자하는 'KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 ETF'를 28일 신규 상장했다고 밝혔다.
피지컬AI는 AI 소프트웨어와 로봇 하드웨어가 결합한 형태다. 휴머노이드 로봇뿐 아니라 자율주행 모빌리티, 물류 로봇, 의료용 로봇, 드론, 스마트 글라스 등 광범위한 영역을 포함한다. 휴머노이드는 전체 시장의 약 25% 수준에 불과하다.
해당 상장지수펀드(ETF)는 피지컬AI 산업에 100% 투자하는 액티브 ETF로, 기술 트렌드와 산업 주도 기업의 변화를 빠르게 포착해 포트폴리오를 운용한다. 특정 형태의 로봇에 국한되지 않고 AI가 실제 물리적 움직임을 구현하는 모든 플랫폼의 핵심 기업에 집중 투자한다.
AI 산업의 주도권은 매년 변화하고 있다. 2023년 엔비디아, 2024년 테슬라, 2025년 샌디스크를 거쳐 2026년 이후에는 테라다인 등이 주도할 것으로 예상된다. 보스턴다이나믹스, 피규어AI, 안두릴, 앤트로픽, OpenAI 등 피지컬AI 기술을 선도하는 비상장 기업들의 상장이 2026년과 2027년에 예정돼 있다. 액티브 ETF 특성상 상장 당일 편입도 가능하다.
양희창 삼성액티브자산운용 매니저는 "주요 기업들이 범용 로봇 제어 기술 발표를 앞두고 물리 데이터 확보에 집중하고 있다"며 "피지컬AI 대중화를 이끄는 기업들을 선제적으로 발굴해 초과 성과를 창출하는 데 운용 역량을 집중하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com