미래에셋자산운용, 은 현물 ETF 상장…금·은·동 완성

선물 롤오버 비용 없는 저비용 구조

연금계좌서 최대 100% 투자 가능

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용이 은 현물을 추종하는 'TIGER 은액티브 ETF'를 한국거래소에 상장했다고 28일 밝혔다.

이 상품은 국제 은 현물 가격을 추종하는 'ICE Silver Spot 지수'를 바탕으로 은 현물에 재간접 형태로 투자하는 상장지수펀드(ETF)다. 기존 국내 상장 은 선물 ETF와 달리 선물 만기 교체에 따른 롤오버 비용이 발생하지 않는 저비용 구조를 특징으로 한다.

이번 상장으로 미래에셋자산운용은 'TIGER KRX금현물 ETF', 'TIGER 구리실물 ETF'에 이어 은 현물 ETF까지 포함해 금·은·동 현물 ETF 3종 라인업을 갖추게 됐다.

[사진=미래에셋자산운용]

연금저축 계좌에서 최대 100%, 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 최대 70%까지 투자할 수 있다. 세액공제, 과세이연, 저율과세 등 세제 혜택을 활용해 은에 장기·적립식 투자하는 수단으로 활용 가능하다.

최근 은 시장은 산업 수요 확대를 중심으로 재평가 흐름이 이어지고 있다. 인공지능(AI) 시대를 맞아 귀금속의 희소성과 첨단 산업 소재로서의 성장성을 갖춘 은에 대한 수요가 부각되면서 가격 상승세를 보이고 있다. 금 가격 대비 은 가격 수준을 의미하는 금은비율도 하락하는 흐름을 보이며 은에 대한 투자 관심이 확대되고 있다.

김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 "자산 시장 변동성이 확대되는 국면에서 은은 귀금속으로서의 안전자산 성격과 첨단 산업 소재로서의 성장성을 동시에 갖춘 자산"이라며 "이 ETF는 롤오버 비용 없이 저비용으로 은 현물에 투자할 수 있는 수단으로, 연금 계좌를 활용한 장기 투자에도 적합하다"고 말했다.

dconnect@newspim.com