동해시, 장애인 독서프로그램 지원 사업 선정

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 28일 2026년 장애인 독서문화프로그램 지원 사업에 4년 연속 선정됐다.
- 지난해 83명이 참여해 높은 만족도를 보였고 그림책 체험 수업이 호평받았다.
- 발한도서관이 요양원과 협력해 7월부터 9월까지 11회차 프로그램을 운영한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 28일 국립장애인도서관에서 주최하는 '2026년 장애인 독서문화프로그램 지원 사업'에 2023년부터 4년 연속으로 선정됐다고 밝혔다.
특히 지난해에는 총 83명이 프로그램에 참여하여 높은 만족도를 기록하며 지역 내 장애인 독서문화 활성화에 기여했다. 참여자들의 설문조사 결과는 그림책과 연계한 다양한 체험 수업이 흥미롭고 재미있다는 긍정적인 반응이 주를 이뤘으며, 도서관에 대한 긍정적인 인식도 나타났다.
해당 사업은 전국 도서관과 특수학교를 대상으로 하여 장애인의 독서 경험 확대와 문화 접근성 향상을 위해 추진되는 전국 단위 공모사업이다.
발한도서관은 이번 사업에 따라 관내 복지시설인 동해시장애요양원과 협력하여 참가자를 발굴하고 오는 7월부터 9월까지 총 11회차 프로그램을 운영할 예정이다.
프로그램은 참여자 특성과 눈높이에 맞춰 도서관 교육, 독서프로그램, 문화프로그램 및 체험활동 등 4개 분야로 구성해서 진행할 계획이다.
김은서 평생학습과장은 "이번 사업이 장애인에게 다양한 독서 경험을 제공하고 도서관 이용 활성화에 기여하기를 바란다"며 "앞으로도 문화 향유 기회 확대와 이용 환경 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com