송언석 "정동영 장관 해임건의안 꼼수 폐기…민주당 강력 규탄"

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정동영 장관 해임건의안 폐기 수순에 '꼼수정치' 규탄

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 28일 정동영 통일부장관 해임건의안에 대해 "160석 거대여당이 뭐가 두려워서 해임건의안을 표결도 못하느냐"며 우원식 국회의장과 더불어민주당을 강하게 비판했다.

송 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이날 국회 본회의에 우리당이 제안한 정동영 통일부장관 해임건의안이 보고된다"며 "그러나 국회법에 따라서 장관 해임건의안은 보고된 때부터 24시간 이후 72시간 이내에 표결하지 않으면 폐기된다"고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "오늘이 4월 임시회 마지막 본회의이기 때문에 해임건의안은 표결도 못 하고 폐기될 전망"이라며 "이 때문에 국민의힘은 27일 본회의를 열어 해임건의안을 보고하고, 오늘 본회의에서 표결하자고 강력하게 요구했다"고 설명했다.

그러면서 "우원식 국회의장과 더불어민주당은 이를 묵살하고 오늘 본회의에 보고하는 '폐기꼼수'를 저질렀다"고 지적했다.

송 원내대표는 "부결시키면 될 것을 뭐가 걱정돼서 이런 꼼수로 폐기를 시킨다는 말이냐"며 "만에 하나 해임건의안이 통과된다 한들, 강제력이 없어서 이재명 대통령이 해임을 거부할 수도 있는데 도대체 표결도 못하겠다는 더불어민주당의 꼼수를 어떻게 이해할 수 있겠느냐"고 목소리를 높였다.

그는 "정동영 장관 발언이 한미 양국간 갈등의 요인 중 하나라는 것은 청와대 안보실장이 공식 인정한 팩트"라며 "국회가 국익을 훼손한 국무위원에게 엄중한 책임을 묻고자 하는데, 표결조차 가로막는 우원식 의장과 더불어민주당의 꼼수정치를 강력하게 규탄한다"고 강조했다.

아울러 "소수야당이 제안하는 해임건의안 표결 하나 수용하지 않으면서, 소수야당이 반대하는 선거용 졸속개헌은 어떻게든 강행 처리하겠다니 참 나쁜 심보"라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com