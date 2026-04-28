KB증권, 실전투자대회 '투자마스터즈 2026' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 28일 5월11일부터 6월19일까지 투자마스터즈 2026 대회를 개최한다.
- 총 상금 3억1500만원으로 라이징스타·골드·다이아 리그별 차등 지급한다.
- 럭키박스 등 이벤트와 MTS로 참가신청을 다음달29일까지 받는다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 오는 5월 11일부터 6월 19일까지 6주간 실전투자대회 '투자마스터즈 2026'을 개최한다고 28일 밝혔다. 총 상금 규모는 3억1500만원이다.
이번 대회는 국내 개인 투자자 누구나 참여할 수 있으며, 1987년 1월 1일 이후 출생 고객을 위한 '라이징스타' 리그를 별도로 운영해 젊은 투자자 유입을 강화했다.
참가자들은 투자자금 규모에 따라 세 개 리그에 나뉜다. 라이징스타 리그는 100만원 이상, 골드 리그는 1000만원 이상, 다이아 리그는 5000만원 이상의 자금으로 진입할 수 있다.
상금은 리그별로 차등 지급된다. 다이아 리그는 1위 1억원, 2위 3000만원, 3위 2000만원이며, 골드 리그는 1위 7000만원, 2위 2000만원, 3위 1000만원이다. 라이징스타 리그는 1위 5000만원, 2위 1000만원, 3위 500만원이 주어진다. 상위 100위까지는 1만원~5만원 상당의 국내주식 쿠폰이 지급되며, 라이징스타 리그의 경우 1000위까지 국내주식 쿠폰 1만원권이 제공된다.
대회와 함께 다양한 이벤트도 운영된다. '럭키박스' 이벤트는 매일 777명을 추첨해 배달의민족 3만원 상품권, 치킨세트, 올리브영 상품권 1만원, 스타벅스 아메리카노 등을 제공한다. '시크릿박스' 이벤트는 라이징스타 리그 전일 거래 고객을 대상으로 무신사 5만원 쿠폰 및 국내주식 쿠폰을 지급한다. '시장을 이겨라' 이벤트는 전일 수익률이 전일 코스피 등락률을 초과한 참여자를 매일 자동 응모시켜 현대차, 삼성전자, KB금융 주식 각 1주씩을 제공한다. '거래금액 달성 챌린지' 이벤트는 거래금액 구간별 조건을 충족한 고객을 매주 추첨해 1만원부터 최대 20만원까지 국내주식 쿠폰을 제공한다.
참가 신청은 다음 달 29일까지 받으며, 1인당 주식 거래 가능한 위탁계좌 1개에 한해 참여할 수 있다. 신청 및 규정 확인은 KB증권 MTS 'KB M-able', HTS 'H-able', 홈페이지에서 가능하다.
dconnect@newspim.com