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'5년 엄동 지났나' 中 증시 백주 업종·주가 회복 기대감 솔솔

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  • 투자기관들은 백주 업종이 2026년 하반기 실적 회복한다.
  • 중국 백주 주가는 2021년 고점 후 60% 이상 시총 증발했다.
  • 최근 바닥론 확산으로 저점 매수 움직임 일고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실적·주가 모두 하반기 변곡점, 펀더멘털 바닥확인
고점 대비 80% 폭락, '황제주' 마오타이도 반 토막
펀드 매니저들 엇갈린 행보 속 '역발상 매수' 늘어

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 귀주모태(구이저우마오타이) 등 한때 중국 증시 호황을 견인했던 백주(白酒) 업종이 5년여에 걸친 장기 침체에서 벗어나 점차 회복세를 보일 것이라는 전망이 나왔다. 투자 전문기관들은 오는 2026년 하반기를 기점으로 주류 기업들의 실적과 주가가 회복세로 전환될 것으로 내다보고 있다.

중국 증시의 백주 섹터 주가는 지난 2021년 최고점을 찍은 이후 줄곧 하락세를 이어왔다. 21개 주요 백주 상장사의 주가는 대부분 고점 대비 폭락 수준을 나타냈다. 주구이주(酒鬼酒), 서더주업(舍得酒业) 등 일부 종목은 최고가 대비 80% 이상 폭락했으며, 양허고빈(洋河股份) 등도 70% 넘게 떨어졌다.

특히 한때 중국 시총 1위이자 '황제주'로 불렸던 귀주모태마저 2021년 고점 대비 주가가 거의 반 토막(약 50% 하락) 나면서 시장 심리를 위축시켰다. 백주 업종 지수는 고점인 12만 1443포인트에서 최근 4만 7195포인트까지 밀려나며 시가총액의 60% 이상이 증발했다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 수도 베이징의 한 마트에 다양한 백주(고량주) 제품들이 진열돼 있다. (사진= 뉴스핌 통신사 촬영).2026.04.28 chk@newspim.com

주가 폭락 속에 기관 투자자들도 백주 보유 비중을 줄여왔다. 대다수 펀드 매니저들은 리스크 관리를 위해 마오타이와 오량액(五량액) 등 대장주 비중을 축소했다. 실제로 2026년 1분기 말 기준 펀드의 마오타이 보유량은 전 분기 대비 2,400만 주 이상 감소했다.

하지만 최근 들어 '바닥론'이 고개를 들면서 백주 업종에 대한 '저점 매수' 움직임이 일고 있다. 중국 자산운용업계는 소비 업종의 밸류에이션과 기관 비중이 이미 역사적 최저점 수준에 도달했다고 분석했다. 또한 경제 구조 변화 속에 억눌렸던 소비 수요가 분출되면서 백주 섹터에 호재가 될 것으로 보고 있다.

투자 전문가들은 백주 업종의 펀더멘털 바닥이 확인되고 있다고 진단한다. 한 펀드 매니저는 "귀주모태와 같은 프리미엄 백주의 바닥은 이미 확인됐다"며 "선두 기업들의 경영 전략 수정으로 업계 영업 환경도 크게 개선되고 있다"고 평가했다.

회복 시점은 2026년 하반기가 유력하게 거론된다. 초상증권 애널리스트는 "소비 회복세와 낮은 기저 효과를 고려할 때 2026년 하반기에 기업 실적이 개선될 것"이라며 "전통적인 회식 문화 외에도 저도주, 젊은 층 소비, 여성 소비 등 새로운 트렌드가 백주 산업의 미래 동력이 될 것"이라고 전망했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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