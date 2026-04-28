NHN, 장애인의 날 맞이 '마스터피스 제작소'에 노트북 기부

AI 핵심 요약beta
- NHN이 28일 장애인의 날 맞아 마스터피스 제작소에 노트북 기부했다.
- 사랑의 PC 나눔 캠페인으로 IT 지원을 예술 영역으로 확대했다.
- 장애 화가들의 디지털 아트 교육에 활용되며 사회공헌 저변 넓혔다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN은 장애인의 날을 맞아 대한사회복지회 산하 '마스터피스 제작소'에 업무용 노트북을 기부했다고 28일 밝혔다.
이번 기부는 NHN의 대표적인 사회공헌 활동인 '사랑의 PC 나눔' 캠페인의 일환으로 진행돼 기존 IT 기기 지원 사업이 예술이라는 새로운 영역으로 확장됐다.
이번 활동은 HD현대1%나눔재단이 지원하는 마스터피스 제작소에 NHN의 IT 인프라가 결합된 형태로 이뤄다.
그간 성남시 등 지역사회와 협력해 청소년 및 노년층의 디지털 격차 해소에 앞장서 온 NHN은 올해 '마스터피스 제작소'에 창작 교육에 최적화된 고성능 노트북을 지원하며 사회공헌의 저변을 넓혔다.
기부된 노트북은 장애 화가들의 디지털 아트 교육과 창작 활동에 활용된다. 마스터피스 제작소 관계자는 "기존에는 기기 부족으로 일부 장애 화가들만 참여했던 디지털 아트 작업이 이번 기부를 통해 더 많은 화가들에게 확대됐다"고 말했다.
NHN 관계자는 "이번 기부를 통해 장애 예술인들이 디지털 환경에서 제약 없이 창의성을 발휘할 수 있는 발판이 마련되길 바란다"라며 "앞으로도 NHN은 IT 인프라를 활용해 우리 사회 곳곳의 디지털 소외 계층을 살피며 자원 선순환 중심의 ESG 경영을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
NHN은 매년 업무용 PC를 기증해 왔으며 지난해 과학기술정보통신부로부터 장관 표창을 받았다.
origin@newspim.com