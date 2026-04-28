케이에스피, HD현대중공업 중속엔진 핵심부품 공급

AI 데이터센터향 수요 증가로 수주 확대 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선기자재 전문기업 케이에스피(KSP)는 HD현대중공업이 미국 데이터센터에 공급할 H54GV 엔진과 유사한 H54DF 엔진용 핵심 부품 3종을 공급 중이라고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 케이에스피는 기존 H54DF 엔진에 밸브스핀들, 콘로드, 캠샤프트 3종을 공급하고 있으며, 미국 AI 데이터센터에 공급될 '16H54GV' 엔진에 탑재되는 부품도 공급 가능성이 높을 것으로 예상된다. 해당 제품은 엔진의 작동 과정에서 동력을 발생시키고 에너지를 변환하는 데 필수적인 역할을 한다.

특히 이들 부품은 고온, 고압, 고속 회전 등 극한의 환경에서도 일정한 엔진 출력을 유지해야 하기 때문에 엔진 신뢰성과 내구성을 결정하는 핵심 요소다. 최근 HD현대중공업이 기존 선박 위주로 활용되던 중속엔진의 적용 분야를 AI 데이터센터까지 확대하면서 케이에스피의 관련 제품 수주가 증가할 것으로 기대된다.

케이에스피 로고.[로고=케이에스피]

또한 자체 제품이 각 엔진에 필수적으로 적용될 뿐 아니라 일부는 소모품으로 가동량에 따른 추가 공급이 가능한 구조여서 매출 극대화가 가능할 것이라는 게 회사 측 설명이다. 케이에스피는 이외에도 다양한 선박엔진 관련 제품 포트폴리오를 보유 중이다. HD현대중공업을 비롯한 국내외 탑티어 엔진 제조사에 다년간 선박용 배기밸브 컴플리트 등을 자체 생산해 공급하면서 기술력과 양산 역량을 입증했다.

회사 관계자는 "기존 선박엔진 관련 다양한 제품을 국내외 엔진 설계사 및 제조사에 공급하면서 높은 기술력을 축적했으며, 글로벌 조선업이 장기 호황 국면에 돌입한 데 이어 최근 AI 데이터센터향 발전용 엔진 수요가 증가하고 있다"며 "향후 미국을 중심으로 전 세계 AI 데이터센터 전력 인프라 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문에 관련 추가 수주가 기대되는 상황"이라고 강조했다.

그는 이어 "케이에스피가 공급 중인 엔진 부품은 고객사의 높은 품질 요구치를 만족하기 위한 뛰어난 기술력과 금형 제작을 비롯한 대규模 설비 투자가 필요한 제품"이라며 "HD현대중공업향 유사기종에 대한 공급 경험을 기반으로 AI 데이터센터 관련 실적 극대화에 나설 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com