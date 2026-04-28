위츠, 튀르키예 세레브럼과 전략적 총괄 파트너십 계약 체결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

에너지·모빌리티·AI 협력으로 글로벌 사업 확장 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전력전송솔루션 전문기업 위츠는 튀르키예의 AI·디지털 혁신 기업 세레브럼 테크와 전략적 총괄 파트너십 계약을 체결하고 글로벌 사업 확장에 본격 나선다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 계약은 지난 3월 한국에서 체결한 양사 간 업무협약(MOU)의 후속 실행 계약으로, 단순한 협력 논의를 넘어 공동 사업개발과 시장 진출을 본격화하는 실행 중심의 전략 파트너십으로 관계가 격상됐다.

양사는 이번 계약을 통해 튀르키예 및 인접 시장에서의 공동 사업화를 추진하며, 현지 전략 네트워크를 기반으로 기술 협력과 전략 파트너 발굴을 포괄적으로 진행할 계획이다. 특히 위츠의 무선전력전송 기술과 세레브럼의 AI·디지털 플랫폼 역량을 결합해 에너지, 전기차 충전 인프라, 스마트 모빌리티 분야에서 새로운 융합 사업 기회를 창출한다는 전략이다.

에르뎀 에르쿨(Erdem Erkul) 세레브럼 테크 회장(왼쪽)과 김응태 위츠 대표가 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=위츠]

이번 파트너십은 세레브럼 회장이자 주튀르키예 대한민국 명예영사인 Dr. R. Erdem Erkul의 주관 아래 추진됐으며, 이를 통해 튀르키예 주요 산업계 및 기관 네트워크와의 실질적인 연계 기반이 마련됐다.

위츠는 이번 방문 기간 중 튀르키예 현지 핵심 기업 및 기관들과 연쇄 미팅을 진행하며 협력을 구체화하고 있다고 전했다. 튀르키예 대표 전기차 기업 TOGG와 모빌리티 생태계 협력, 에너지 및 EV 충전 인프라 기업 Zorlu Enerji와 에너지 솔루션 협업, 튀르키예 대외경제관계위원회(DEIK) 및 Ankara Bilim University와 산업 네트워크 및 산학 협력 모델 구축 등을 논의할 예정이다.

또한 윌케르(Ülker), NGN Data Center, Vestel 등 현지 기업들과도 데이터센터 및 전장 분야 협력 가능성을 타진 중이다.

위츠 관계자는 "이번 파트너십은 단순 기술 협력을 넘어 튀르키예 핵심 산업 네트워크를 기반으로 한 글로벌 사업 확장 플랫폼을 구축했다는 데 큰 의의가 있다"며 "튀르키예는 유럽과 중동을 연결하는 전략적 요충지인 만큼, 이번 협력을 계기로 글로벌 사업 포트폴리오 확대를 가속화하고 실질적인 사업 성과를 만들어낼 것"이라고 강조했다.

nylee54@newspim.com