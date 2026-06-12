박주민 "내란 민주당 탓했던 오세훈...尹 평양 무인기 '징역 30년' 뭐라 할까"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 박주민 더불어민주당 의원은 12일 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 '평양 무인기 투입 작전'을 지시한 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받은 윤석열 전 대통령을 향해 "대한민국 역사의 대역죄인"이라고 비판했다.

박 의원은 이날 페이스북을 통해 "본인의 정치적 목적을 위해 전쟁의 위험을 명분 삼아 지켜야 할 국민을 향해 반대로 총을 겨눈 죄의 무게가 이제야 법의 이름으로 확인됐다"며 이같이 밝혔다.

박주민 더불어민주당 의원[사진=뉴스핌 DB]

박 의원은 "국민의 생명과 안전을 내란의 명분을 만들기 위한 수단으로 삼은 자에게 내려진 지극히 당연한 결과"라며 "남은 내란범들의 재판에서도 국가가 내릴 수 있는 최대한의 형이 내려져야 한다"고 주장했다.

그는 "국민을 배신하고 헌정을 무너뜨린 자들에게 어떤 대가가 따르는지 역사에 분명히 남겨야 다시는 이런 자들이 나타나지 않는다"고 강조했다.

아울러 박 의원은 오세훈 서울시장을 향해서도 "내란을 민주당 탓으로 돌렸던 오 시장은 오늘 선고에 대해 뭐라 하실지 궁금하다"며 입장을 촉구했다.

jeongwon1026@newspim.com