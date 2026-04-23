민주당, 6·3 보선 인천 '연수갑 송영길·계양을 김남준' 전략 공천 결정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당은 23일 전략공천관리위원회 회의를 열고 6·3 국회의원 보궐선거 인천 연수구갑에 송영길 전 민주당 대표, 계양구을 선거구에 김남준 전 청와대 대변인을 각각 전략공천하기로 결정했다.

강준현 수석대변인은 이날 브리핑에서 "전략공관위에서는 인천 연수구갑 선거구에는 송영길 전 대표, 계양구을 선거구에는 김남준 전 대변인을 전략공천하기로 결정했다"고 밝혔다.

강 수석대변인은 "인천 연수구갑은 우리 당에게 녹록지 않은 지역이자 반드시 사수해야 할 핵심 전략지역"이라며 "인천에서 5선 국회의원, 인천시장을 역임하고 당 대표를 지낸 당의 소중한 자산인 송영길 전 대표의 중량감을 고려해 전략적으로 배치했다"고 설명했다.

이어 "윤석열 검찰 정권의 무리한 표적수사로 무고한 희생을 치러야 했으나 당을 잠시 떠나 무죄를 입증하고 당에 복귀했고, 연수구갑에서 가장 경쟁력 있는 후보라고 판단했다"고 덧붙였다.

김남준 전 대변인에 대해서는 "이재명 대통령의 국정철학을 깊이 이해하고 있고 이재명 의원 시절 보좌하며 높은 지역 이해도를 갖췄을 뿐 아니라 언론인 출신이자 대통령비서실 대변인으로서 탁월한 소통능력을 증명했다"고 평가했다.

강 수석대변인은 "대통령의 의중을 정확히 파악해 지역현안을 속도감 있게 해결할 수 있는 후보로 새로운 계양의 도약을 이끌어갈 최적의 인재라 판단했다"며 "이번 6·3 지선 승리와 이재명 정부 성공이라는 민주당의 목표를 완성할 안성맞춤형 후보라고 생각한다"고 강조했다.

연수구갑은 박찬대 의원이 인천시장 후보로 확정되면서 보궐선거 지역이 됐다. 계양을은 이재명 대통령이 대통령으로 당선되며 이번에 보궐선거가 치러지는 지역구다.

kimsh@newspim.com