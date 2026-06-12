전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.12 (금)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

신용대출 '오픈런' 재현되나...5대 은행, 6월 열흘새 1.6조↑

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 5대 시중은행이 10일 기준 신용대출 잔액이 열흘새 1조6000억원 넘게 급증했다.
  • 금융당국의 신용대출 관리 주문에 하나·신한·우리 등 은행들이 한도 축소·접수 중단 등 자율 규제를 강화했다.
  • 일각에서는 규제 전 '막차 수요'로 신용대출과 마이너스통장 개설이 더 늘 수 있다는 우려와 함께 강도는 2020년보다 약하다는 평가가 나온다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 증가분의 74%가 6월 초순에 몰려
금융당국 주문에 은행권 자율규제 돌입
2020년 신용대출 규제 전 마이너스통장 급증 사례도 주목

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 6월 들어 열흘 만에 5대 시중은행의 신용대출 잔액이 1조6000억원 넘게 불어난 것으로 확인됐다. 5월 한 달 증가분의 70%를 웃도는 규모다.

전날 금융당국이 신용대출 관리 강화를 언급한 지 하루 만에 은행권이 잇따라 억제 조치에 나서면서, 규제 확산 이전에 대출을 실행하거나 한도를 확보하려는 이른바 '막차 수요'를 자극할 수 있다는 우려도 나온다.  

12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 지난 10일 기준 신용대출 잔액은 108조1176억원으로 집계됐다. 이는 5월 말 106조5154억원보다 1조6022억원 늘어난 규모다. 2021년 4월 이후 최대 증가폭을 기록한 지난 5월 증가분 2조1741억원의 74%에 달한다.

하루 평균으로 환산하면 6월 들어 신용대출 잔액은 하루 약 1600억원씩 늘어난 셈이다. 5월 하루 평균 증가액이 약 701억원이었던 점을 감안하면 이달 들어 증가 속도가 두 배 이상 빨라졌다.

코스피가 9000선에 육박하는 등 국내 증시가 강세를 보이면서 개인투자자를 중심으로 마이너스통장 등 신용대출을 활용한 투자 수요가 크게 늘어난 것이 주요 요인이다. 여기에 주택 관련 자금 마련 수요도 일부 겹친 것으로 파악된다.

신용대출 증가세가 가팔라지자 금융당국은 전날인 11일 금융당국은 가계부채 점검회의에서 은행권에 신용대출 관리를 주문, 현재 은행권이 앞다투어 신용대출 제한 조치에 나서고 있다.

하나은행은 이날부터 소득과 관계없이 모든 개인 신용대출 한도를 1억원으로 제한하기로 하고 마이너스통장 만기연장 시 미사용 계좌에 한도를 감액하는 등 관리를 강화한다. 신한은행도 오는 15일부터 마이너스통장 약정 만기 전 3개월간 한도 소진율이 10% 미만이면 만기 연장 시 한도를 최대 20% 감액하기로 했다.

또 우리은행과 경남은행은 대출 비교 플랫폼을 통한 가계 신용대출 접수를 일시 중단했다. 그 외 은행들도 조만간 정부 요구에 맞춰 규제카드를 꺼내들 수 있다는 것이 시장의 중론이다.

문제는 신용대출 문턱 상향이 예비 차주들의 '막차 수요'를 자극할 수 있다는 점이다. 코스피 1만 시대 진입 가능성이 거론될 만큼 투자 심리가 이어지는 가운데, 규제 시행 전 미리 신용대출을 받거나 마이너스통장을 개설해 한도를 확보하려는 수요가 몰릴 수 있다는 우려다.

과거에도 비슷한 사례가 있었다. 정부가 고소득자 대상 신용대출 규제 시행을 예고한 직후인 2020년 11월 23일, 5대 은행의 하루 마이너스통장 신규 개설 건수는 6681건으로 급증했다. 규제 발표 직전인 같은 달 12일 1931건과 비교하면 3.5배 수준이다.

당시 금융당국은 월말인 11월 30일부터 연소득 8000만원이 넘는 고소득자가 1억원을 초과해 신용대출을 받을 경우 총부채원리금상환비율, DSR 40% 규제를 적용하겠다고 예고했었다. 신용대출 규제 발표 이후 가수요가 몰리면서 마이너스통장 개설이 크게 늘어났던 것이다. 

다만 은행권에서는 이번 신용대출에 대한 은행권의 자율규제 강도가 2020년 당시 대비 낮은 수준이라는 평가도 나온다.

한 시중은행 관계자는 "2020년 정부의 신용대출 규제와 비교해 강도가 높다고 보기는 어렵다"며 "현재 조치는 자율규제 성격이 강해 차주들이 체감하는 강도는 당시보다 낮을 것"이라고 말했다.

이어 "최근 월별 신용대출 잔액이 늘고 있는 것은 맞지만 전체 가계대출 총량은 아직 전년 동월 대비 순감 상태인 만큼 관리 강도가 2020년처럼 급격히 높아지지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

romeok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
사진
윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동